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Diyarbakır'da Yediemin Otoparkında Yüzlerce Araç Bekliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yediemin Otoparkında Yüzlerce Araç Bekliyor

Diyarbakır'da bir yediemin otoparkında 500'e yakın, tahmini 100 milyon lira değerinde onlarca araç, sahiplerini bekliyor. Otopark sahibi, yıllardır yatan ve milli servet olarak nitelendirilen lüks araçların burada olduğunu belirtti.

Diyarbakır\'da Yediemin Otoparkında Yüzlerce Araç Bekliyor
15.12.2023 - 09:22,  Güncelleme: 09:24
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Diyarbakır'da bir yediemin otoparkında 500'e yakın, tahmini 100 milyon lira değerinde onlarca araç, sahiplerini bekliyor.

Kentte bulunan bir yediemin otoparkında ambulanstan traktöre, motosikletten kamyona milyonlarca lira değerinde yüzlerce araç iklim koşulları altında alınmayı bekliyor.

Otopark sahibi Burhan Bayram; yedieminin, icra yoluyla yakalanan araçların getirildiği yer olduğunu söyledi. Kaçakçılık, narkotik, sigortasız araçlardan, trafikten men edilen araca kadar getirildiğini belirten Bayram, yıllardır yatan aracın olduğunu kaydetti.

2008'den kalma araçların da olduğunu ifade eden Bayram, "Şu anda benim yedieminimde 400-500 araç var. 100 milyon lira değerinde. Burada milli servet yatıyor, kendi halinde bırakılmış. Belki icra yoluyla hepsi satılır biz de kurtuluruz. Akla gelemeyecek lüks araçlar buraya geliyor" dedi.

Yediemin otoparkında aracı bulunan Ferdi Güneri, iki aydır arabasının otoparkta olduğunu dile getirdi. Arabasının üstüne bir akrabasının haczi olduğunu aktaran Güneri, "Bir ay sonra satışa çıkacak. Hakkı ne ise verip arabamızı çıkartacağız. Yedieminde duruyor. Gelip baktık, arabamızda bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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