Seçime giden Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'nın galibi, üyelerinin büyük çoğunluğunun desteğini alan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel oldu.

Diyarbakır ve Türkiye'de hayvansever kimliğiyle tanınan kuyumcu Mehmet Yüksel, camiasının talebi ve desteğini alarak girdiği oda başkanlığını farklı kazandı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapılan heyecanlı seçimde Mehmet Yüksel ve Şeyhmus Türkan yarıştı. Oylama tamamlanıp resmi sonuçların açıklanmasıyla 244 oy kullanıldı. 1 boş, 3 geçersiz sayılan oylamada Türkan 95 oy alırken, Yüksel 144 oyla görevi eski Başkan Yunus Öner'den devir aldı.

"Bu yolda hep birlikte yürümeye başlıyoruz, hayırlı olsun"

Yeni başkan Yüksel, bu yolda büyük başarılara imza atacaklarını kaydederek kendisine destek olan esnafa teşekkür etti. Yüksel, "Seçimimizin hayırlı olması birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 4 aydır başladığımız seçim süresi boyunca hiçbir ayrım gözetmeden oyu olsun veya olmasın tüm esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sizlerin birebir sorun ve önerilerini dinledik. Proje ve yapacaklarımızı bıkmadan anlattık, bizleri sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda şahsım ve projelerime inanan, bu yolda canla başla çalışan tüm dostlarımız, değerli yönetimime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin sektörde sorunları o kadar çoğaldı ki, iş çığırından çıktı, çekilmez hal aldı. Bu sorunlardan dolayı kıymetli bazı arkadaşlarımızın önerisiyle kendimizi bu yolda bulduk. Bu yolda hep birlikte yürümeye başlıyoruz, hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR