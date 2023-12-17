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Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi'nde ikinci el araç satışları durdu - Son Dakika
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Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi'nde ikinci el araç satışları durdu

Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi'nde bir galerici, yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci el araç satışlarının durduğunu belirtti. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda satışlarda düşüş yaşanıyor. Piyasanın düzelmesi için faizlerin düşmesi gerektiği ifade edildi.

Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi\'nde ikinci el araç satışları durdu
17.12.2023 - 11:19,
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Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi'nde galerici, ikinci el araç satışlarının durduğunu söyledi.

Aylardır sabit olan yüksek fiyatlar, otomobil satışlarını azalttı. Hem sıfır, hem de ikinci el araç satışları durdu. Orta segment olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı arabaların satışları iyiyken, onlarda da satışlar düşüş yaşanıyor.

"Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok" diyen Sarı, ikinci ele de, sıfır araca da faydası olmadığını, piyasanın şu an durgun olduğunu belirtti.

Faizler inmeyene kadar piyasanın düzelmeyeceğini aktaran Sarı, "Çünkü kredi çekilebilse sıfır araç da, ikinci el araç da alınır. Araç fiyatları yüzde 30'larda düşmüş. En düşük araç 1 milyondan aşağı değil. İkinci eller ise 300-500 bin arası güzel satıyorduk. 700 ile 900 arası satılmaz, piyasası durgun. Dört aydır fiyat bu. Sektörün durumu şu an böyle, önümüzdeki aylarda ne olur bilemeyiz" dedi.

İnsanların parasını araçlarda kullandığını, kaydeden Sarı, "Ayda 1 adet satabilseydi ayda 10-20 bin kar kalıyordu. Şu anda 1 milyonunu bankaya yatırıyor ayda 45 bin lira faizini alıyor. Niye gelip araç alsın? Sıfır araç da alamaz, ikinci el araç da almaz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi'nde ikinci el araç satışları durdu - Son Dakika
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