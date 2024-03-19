Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Irak Vizesi Ticaret İlişkilerini Engelliyor

Ekonomi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin getirdiği sorunlara dikkat çekti.

DTSO'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Mehmet Kaya, 2023 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3'üncü ülkenin Irak olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2023 yılında Irak'a 12 milyar 789 milyon dolar ihracat yaptığını hatırlattı.

Diyarbakır'ın ise 2023 yılında toplam ihracatının yüzde 49'unu Irak ile yaptığını ifade eden Kaya, "Tüm bu verilere baktığımız Irak, bölgenin ve Türkiye'nin ihracatında önemli bir partnerdir. Irak ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki en büyük engel vize uygulamasıdır. Vize başvuruları uzun süre bekletiliyor. Vize uygulaması bölgemizin kalkınmasında önemli bir engele dönüşmüştür" dedi.

"Sınır kapılarında vize uygulaması bir an önce başlatılmalı"

Diyarbakır'ın sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olduğunu dile getiren Kaya, "2022 yılında Irak'tan gelip hastanelere giriş yapan Iraklı sayısının 1 milyon 300 civarında olduğunu ve özel kliniklere gidenleri de baz alırsak bu sayının 2 milyonu geçtiğini söyledi. Bölgeden günde 4 bin tırın Irak'a gittiğini ifade eden Kaya, "Irak ile yapılan vize uygulamasında 180 dolar ücret alınıyor ve kısa süreli vize veriliyor. Irak'ın komşu ülkelerine baktığımızda İran ve Suriye ile vizesiz uygulama yapıyor. Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Çin ise 30 dolar civarında ücret alıyor. Bölgenin özel ve kamu sağlık altyapısı çok gelişmiş ve tüm ülkelere hizmet verebilecek niteliktedir. Yakında başlayacak olan Diyarbakır - Erbil THY uçuşlarının randımanlı ve sürekli çalışabilmesi için Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin ucuz ve kolaylaştırılması zorunluluğu vardır. Bölgenin kalkınması için sınır kapılarında vize uygulaması bir an önce başlatılmalı. Bölge illerinin yatırım çekmesi ve kalkınması açısından önemlidir" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR