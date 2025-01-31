Doğal Gaz İthalatı Yüzde 30,9 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz İthalatı Yüzde 30,9 Arttı

Kasımda Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 5,8 milyar metreküpe ulaştı, konut tüketimi yüzde 107,6 yükseldi.

31.01.2025 09:48
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak yaklaşık 5 milyar 806 milyon 260 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 35 milyar 172 milyon 120 bin metreküpü boru hatlarıyla, 9 milyar 652 milyon 840 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 5 milyar 806 milyon 260 bin metreküpe ulaştı.

Kasımda en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 728 milyon 670 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 970 milyon 160 bin metreküple Azerbaycan ve 853 milyon 820 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 386 milyon 690 bin metreküp ve İspanya'dan 96 milyon 830 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 107,6 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 42,8 artarak 4 milyar 872 milyon 680 bin metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 7,9 artışla 1 milyar 240 milyon 830 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 45 artarak 1 milyar 144 milyon 810 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yıl kasımda yüzde 107,6 artarak 1 milyar 569 milyon 240 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 düşüşle yaklaşık 5 milyar 47 milyon 800 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 4 milyar 885 milyon 620 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 162 milyon 180 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz İthalatı Yüzde 30,9 Arttı - Son Dakika

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