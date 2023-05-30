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Doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi

Doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi

30.05.2023 09:40

Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi. TÜİK, Mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını açıkladı.

Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi. TÜİK, Mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle Mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulayacak. 2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. TÜFE hesaplamasında, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

Yapılan açıklamada, "Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıl içerisinde birçok Avrupa Birliği ülkesinin hanehalklarının desteklenmesine yönelik benzeri tedbirler almış olması nedeniyle Eurostat 16 Aralık 2022 tarihinde bu konuya özel bir metodolojik doküman yayımlamıştır. Gerek Eurostat ile gerçekleştirilen yazışmalar, gerek Eurostat tarafından yayınlanan ilgili dokümanın incelenmesi neticesinde, 2023 yılı Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' (zero price) yöntemi uygulanacaktır .

Eurostat'ın bu konuda almış olduğu karar, TÜFE hesaplamalarında esas alınan fiyatın, tüketiciye doğrudan yansıyan fiyat olması temel prensibine dayanmaktadır3 . İlgili EPDK kararında ayrıca, 2023 yılı Haziran ayından itibaren konut abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasında, 25 m3 'e kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı hükmü de yer almaktadır (Madde 4 (2)).

EPDK'nın bu kararı da, 2023 yılı Haziran ayından kararın geçerlilik tarihi olan 2024 yılı Mayıs ayına kadar yapılacak olan TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda yine Eurostat'ın önerileri doğrultusunda EPDK'dan il ve ay bazında ortalama hanehalkı doğalgaz tüketim verileri alınarak, tüketicinin 25 m3 'ün üzerindeki kullanımları için m3 başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır. TÜFE kapsamında doğalgaz fiyatının hesaplanmasına dair yukarıda sözü edilen uygulamaların, doğalgazın TÜFE madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 yılı Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki oluşturacağı, ancak doğalgaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak özellikle yılsonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağı öngörülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ekonomi, Son Dakika

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