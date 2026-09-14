Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı - Son Dakika
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Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı
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Rusya’nın Odessa’ya düzenlediği saldırılar, Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska’nın aile evini de vurdu. Şiddetli bombardımanda ev ağır hasar görürken, Yastremska’nın yıllar boyunca biriktirdiği eşyaların neredeyse tamamı yok oldu. Enkazın arasından ise tenis kariyerine dair Roland Garros havlusunun sağlam çıkması dikkat çekti.

Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın Odessa'daki aile evi, Rusya'nın düzenlediği füze ve İHA saldırılarında ağır hasar gördü. Evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, Yastremska'nın ailesinden geriye yalnızca bir Roland Garros havlusu kaldığı belirtildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. 

AİLE EVİ YIKILDI

Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği gece saldırılarında çok sayıda bölge hedef alındı. Saldırılardan biri, milli tenisçi Dayana Yastremska'nın ailesinin yaşadığı eve isabet etti.

Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, Yastremska'nın yıllardır kullandığı eşyaların ve kişisel anıların büyük bölümü enkaz altında kaldı.

Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

GERİYE SADECE ROLAND GARROS HAVLUSU KALDI

Yıkımın ardından evde yapılan incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Yastremska'nın Roland Garros'tan aldığı havlunun saldırıdan sağlam çıktığı görüldü.

Ünlü tenisçi bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan yıkımı gözler önüne serdi.

Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Odessa'ya yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Kentte çok sayıda bina ve araç da saldırılardan zarar gördü.

YASTREMSKA'DAN WTA VE ITF'E TEPKİ

Yastremska, yaşananların ardından tenis dünyasındaki uluslararası kuruluşlara da tepki gösterdi. Ukrayna'daki savaş karşısında WTA ve ITF'in tarafsız kalmasını eleştiren tenisçi, kendi ülkesinde yaşananların görmezden gelinemeyeceğini savundu.

Yastremska'nın açıklamaları, savaşın Ukraynalı sporcuların aileleri ve yaşamları üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

KORTTAKİ KARİYERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

26 yaşındaki Yastremska, profesyonel kariyerinde 3 WTA tekler şampiyonluğu kazandı. 2018'de Hong Kong'da, 2019'da ise Hua Hin ve Strasbourg'da kupaya uzanan Ukraynalı tenisçinin kariyer rekoru dünya 21'inciliği.

Yastremska'nın Grand Slam'deki en büyük başarısı ise 2024 Avustralya Açık'ta yarı finale yükselmesi oldu. Ukraynalı tenisçi ayrıca Wimbledon'da 2019'da son 16 turuna kadar ilerledi. Roland Garros'taki en iyi derecesi ise 2024 ve 2025 yıllarında ulaştığı 3. tur.

2026 sezonunda ise 2 WTA 125 şampiyonluğu bulunan Yastremska, 4 Eylül itibarıyla dünya sıralamasında 113. basamakta yer alıyor. Sezon içindeki tekler galibiyet-mağlubiyet karnesi ise 16-19

Roland Garros, Ukrayna, Saldırı, Odessa, Rusya, Tenis, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Rusya Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı - Son Dakika

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