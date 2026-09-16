Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun programı sırasında yol kenarında gördüğü milli sporcu Emre Vural için otobüsü durdurup yanına gitmesinin ardından Vural o anları anlattı. Erdoğan'ın kendisini fark ederek aşağı ineceğini hiç beklemediğini belirten Vural, daha sonra katıldığı gençlik buluşmasında yaşanan diyaloğu da aktardı. Erdoğan ise Vural'a, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?" dedi.

Erdoğan otobüsü Samsun'daki programı sırasında Emre Vural'ı görünce durdurdu. SMA hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren ve boccia branşında milli sporcu olan Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı karşılaşmanın kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

OTOBÜSÜ DURDURUP YANINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlik buluşmasına giderken Atakum'da Emre Vural ve annesini gördü. Erdoğan'ın şoförüne otobüsü durdurması talimatı verdiği ve ardından araçtan inerek Vural'la sohbet ettiği belirtildi. Vural o anları şöyle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Samsun'a Şehir Hastanesi açılışı için geldi. Ben de sabah o programdaydım. Programdan çıkıp Atakum'da evime dönerken Atakum'da Cumhurbaşkanı'mızın bir programı daha vardı. Gençlik Buluşması vardı. O program alanı da evime çok yakındı. Evime doğru giderken Cumhurbaşkanı'mızın konvoyunu, otobüsünü görünce anneme durmamızı söyledim. El sallamak istiyordum sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ama devamında çok harika olaylar gelişti. Tam otobüs geçerken Cumhurbaşkanı'mızla göz göze geldik ve bir işaret yaptı. Otobüsü durdurdu, aşağıya indi. Halimi hatırımı, bir isteğim olup olmadığını sordu. Gerçekten bu çok güzel bir anıydı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti

"ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRİM?"

Erdoğan, daha sonra Gençlerle Buluşma programında Vural'ın yaşanan anı anlatması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum." ifadelerini kullandı. Vural da bu sözlerin kendisi için duygu yüklü bir an olduğunu söyledi.

ESKİ SOHBETLERİNİ DE HATIRLADI

Vural, Erdoğan'la daha önce de birçok programda karşılaştığını belirterek aralarında geçen evlilik diyaloğunu anlattı. Vural'ın aktardığına göre Erdoğan, yaklaşık 15 ay önce kendisine "Emre, seni bir daha gördüğümde mutlaka evlenmiş olacaksın. Bugüne kadar birçok şeyi başardın, birçok şeyi tamamladın. Artık geriye evlilik kaldı." dedi. Samsun'daki buluşmada Erdoğan'ın bu konuşmayı hatırladığını belirten Vural, "Ben sana demedim mi seni bir daha gördüğümde evlenmiş olacaksın." sözleriyle karşılaştığını anlattı.

YILLARDIR PROGRAMLARA KATILIYOR

Emre Vural, yaklaşık 13 yıldır Erdoğan'ın özellikle Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki programlarına katıldığını söyledi. Vural, yaşanan karşılaşmanın ardından çok sayıda mesaj aldığını da belirterek bu anın hafızasında özel bir yer tutacağını ifade etti. Erdoğan'ın Samsun'daki gençlik buluşmasına katıldığı da Anadolu Ajansı tarafından doğrulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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