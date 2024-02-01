Doğu Karadeniz\'de 2023\'te 1 milyar 21 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti

Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalar, 2023'te 1 milyar 21 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden geçen yıl 156 bin 171 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 20 milyon 904 bin dolar gelir sağlandı.
İhracat, 181 bin 314 ton karşılığı 983 milyon 856 bin 317 dolar kazanılan önceki yıla oranla miktarda yüzde 14 azalırken, gelirde yüzde 4 arttı.
Doğu Karadeniz'den fındık ve mamulleri sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3 ülke Almanya, İtalya ve Fransa oldu.
Bölgeden geçen yıl Almanya'ya 237 milyon 858 bin dolar, İtalya'ya 214 milyon 469 bin dolar ve Fransa'ya 67 milyon 964 bin dolarlık fındık ihraç edildi.
Önceki yıldan farklı Bahreyn, Arjantin, Türkmenistan, Senegal, Özbekistan, Kosta Rika, Mauritius ve Venezuela'ya da geçen yıl fındık satıldı.
"İhracatın geliştirilmesinde sürdürülebilirlik çok önemli"
DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, fındığın ülkeye net döviz girdisi sağlayan en önemli tarımsal ürünlerden olduğunu söyledi.
Fındık ihracatının daha da geliştirilmesinde sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Cirav, ülke çeşitliliği önemli boyuta ulaşan fındıkta en önemli noktanın, ürün arz güvenliği ve fiyat istikrarı olduğunu ifade etti.
Cirav, küresel boyutta faaliyet gösteren çikolata firmalarının çoğunlukla Avrupa'da faaliyet göstermelerine bağlı fındık ihracatının da oraya yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Son yıllarda başta Çin olmak üzere nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerde de tüketim alışkanlıkların artmasıyla alternatif ülkeler oluştu." dedi.
"Talepte yaşanmaya başlayacak artışlar, ihracatımıza olumlu yansıyacak"
Yeni ihracat pazarlarına yönelik alım ve ticaret heyeti programlarına ağırlık verileceğine işaret eden Cirav, "Üretim ayağında da Tarım ve Orman Bakanlığımız ile koordineli çalışmalarla verimin artırılmasına odaklanacağız. 19-23 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan 'GULFOOD 2024' fuarına katılarak sektör firmalarımızın ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlanacaktır." diye konuştu.
Cirav, fındık ihracatının 2024'te güzel rakamlara ulaşacağına inandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"2024 yılında enflasyonist baskılamanın piyasadaki etkisinin kısmen de olsa azalacak olmasına bağlı talepte yaşanmaya başlayacak artışların, fındık ihracatımıza olumlu yansıyacağını, 2024 yılında fındık ihracatımızın bir önceki yıla göre artış kaydedeceğini öngörmekteyiz. Özellikle Avrupa piyasalarındaki toparlanma en büyük ihraç pazarımız olan bu ülkelere yapılacak ihracatımızda artış yaşanmasını sağlayacaktır."
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Antalya'da sömestr tatilinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir sınıf arkadaşının cenazesine katılan 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, cenaze sonrası mezarlık çıkışında trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı aile, sürücünün özür dilemediğini ve ceza almasını istediğini belirtti.
Konya'da hasta çocuklara şifa dağıttığı iddia edilen bir kadın, sosyal medyada gündem oldu. Videoda elinde uzun bir bıçak olduğu görülen kadının çocuğun vücuduna dokunduğu görüldü.
Son Dakika › Ekonomi › Doğu Karadeniz'de 2023'te 1 milyar 21 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?