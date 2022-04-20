Doğu Karadeniz'de 204 bin üretici yaş çay sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de ÇAYKUR, özel sektör ve üreticiler, mayısın ilk haftasında başlaması planlanan yaş çay sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi, hasada kısa süre kala eksik araç gereçlerini temin ediyor.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı 47, özel firmalara ait 146 fabrika ile çay alım yerlerinde ise sezon öncesi son bakım ve onarımlar yapılıyor. Yaş çay sezonunda nakliye işleriyle sektöre bağlı diğer iş kollarında yaklaşık 40 bin kişi istihdam edilecek.

Doğu Karadeniz'de geçen yıl 17 Mayıs'ta başlayıp 24 Ekim'de sona eren yaş çay alım sezonunda, yaklaşık 1 milyon 456 bin ton yaş çay üretilmiş, bu çayın 860 bin 384 tonu ÇAYKUR, 595 bin 448 tonu ise özel sektör tarafından alınarak kuru çaya dönüştürülmüştü.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, bu yıl hava sıcaklıklarından dolayı çayın büyümesi ve gelişmesi için güzel bir sezon olacağını, ellerindeki verilere göre üretilecek çayın Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde, kısıtlamalar nedeniyle çay tarımı için yurt dışından işçi gelmediğini, üreticilerin kendi çayını topladığını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisinde belli sıkıntılar yaşanıyor. Üreticilerin bahçesine kendisi girip çayını toplaması lazım. 2020 yılında olduğu gibi üreticilerimizin çaya sahip çıkması, bunu belli bir yere taşımamız gerekiyor ancak o zaman hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Çay bahçesine girip kaliteli çay toplamamız ve kaliteli üretmemiz lazım."

Erdoğan, bölgede bugüne kadar alınan çay gübresinin yüzde 50-65'e ulaştığını kaydederek, "Birçok vatandaşımız ve müstahsilimizin birinci sürgünden sonra gübre vereceği şeklinde düşüncesi var. Aslında doğru da bir düşüncedir. Bu yıl yaş çay miktarı 1 milyon 400 bin tonu bulacaktır. Bu da ülkenin ihtiyacı olan kuru çayın yeterli miktarda üretileceği anlamına gelir." dedi.

"Çay sezonu açıldığı zaman esnaf sanatkarımızın da işleri açılmış oluyor"

Rize Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Güven Aksoy ise çayın Rize'nin vazgeçilmez bir ürünü olduğunu ifade etti.

Çayın bölgede gelir anlamında alternatifi olmadığını dile getiren Aksoy, "Yaklaşan yaş çay sezonu nedeniyle esnafımızın da işleri artıyor. Üreticilerimiz çay hasadı için kullanılan malzemeleri tedarik ediyor. Mayıs ayında fabrikaların açılmasıyla işçilerin almış olduğu para piyasaya giriyor. Çay sezonu açıldığı zaman esnaf sanatkarımızın da işleri açılmış oluyor." dedi.