Doğu Karadeniz'den Yılın İlk Yarısında 26 Milyon 888 Bin Dolarlık İnşaat ve Yapı Malzemeleri İhracatı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 26 milyon 888 bin dolarlık inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak-Haziran 2024 döneminde bölgeden 35 ülkeye inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatta ilk 5 ülkenin sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Almanya ve Özbekistan olduğuna işaret eden Kalyoncu, yılın ilk 6 ayında 26 milyon 888 bin dolarlık toplam ihracatın yüzde 90'lık kısmının yakın ve komşu ülkelere yapıldığını aktardı.

Kalyoncu, 2024 yılının ilk yarısındaki ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında azaldığını kaydederek, Doğu Karadeniz'in lojistikte var olan üstünlükleri dolayısıyla hızlı teslimat gibi avantajlı yönü olduğunu, bu avantajın rekabet kazandıracak enstrümanlarla desteklenmesi halinde ihracatçıların rekorlar kıracağını ifade etti.