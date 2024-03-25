Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, inşaat ve yapı malzemeleri ihracatını artırmayı hedefliyor

Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yürüttükleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında sektörü hem Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu hale getirmeyi hem de sektörün ihracat kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kalyoncu, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yılın ilk aylarında yapılan inşaat ve yapı malzemeleri ihracatının yükseliş trendinde olduğunu söyledi.

Bölgeden yılın 2 ayında 59 ülkeye inşaat ve yapı malzemesi ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, "Söz konusu ihracattan 20 milyon 800 bin 228 dolar gelir sağlandı. İhracatımız 15 milyon 405 bin 659 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35 arttı." dedi.

Kalyoncu, inşaat ve yapı malzemelerinin bölgenin önemli sektörleri arasında yer aldığını vurgulayarak, ihracatının her geçen yıl geliştiğini ifade etti.

"Sektör ihracatını çok daha üst rakamlara ulaştırmak istiyoruz"

İhracatta ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çeken Kalyoncu, ocak-şubat döneminde başta komşu ülkeler olmak üzere 59 ülkeye ihracat yapılmasının önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Kalyoncu, ihracatın yüzde 40'a yakınının Gürcistan'a yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektör ihracatını çok daha üst rakamlara ulaştırmak istiyoruz. DKİB olarak yürüttüğümüz UR-GE projesi kapsamında sektörü hem Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu hale getirmeyi hem de sektörün ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki aylarda Türk Cumhuriyetleri yönelik ticaret heyeti programı düzenleyeceğiz."

Ticaret heyeti programlarıyla ihracatın artacağına inandıklarına işaret eden Kalyoncu, Türk Cumhuriyetleri, Irak, Suudi Arabistan, Libya, Rusya Federasyonu ve Gürcistan'ın önemsedikleri ülke pazarları arasında olduğunu kaydetti.