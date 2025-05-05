Doğu Karadeniz İhracatı Yüzde 11 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatı Yüzde 11 Artış Gösterdi

Trabzon ve çevresinde 2025'in ilk 4 ayında ihracat 586 milyon dolara ulaştı, fındık öne çıkıyor.

05.05.2025 10:29
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Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025'in ocak-nisan döneminde yapılan ihracat 586 milyon 184 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış yaşandığını belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 468 milyon 647 bin dolarının Trabzon'dan yapıldığını aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatın 65 milyon 763 bin doları Rize'den, 27 milyon 384 bin doları Gümüşhane'den ve 24 milyon 390 bin doları ise Artvin'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 14 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 54 artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 19 düşüş yaşanmıştır."

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 297 milyon 477 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, fındığı 68 milyon 452 bin dolarla maden ve metaller, 57 milyon 585 bin dolarla yaş meyve sebze, 49 milyon 751 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 30 milyon 462 bin dolarla değerli maden mücevheratının izlediğini vurguladı.

Doğu Karadeniz'den yılın 4 ayında 117 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'ya yapıldığını aktardı.

Kalyoncu, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 81, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta ise yüzde 2 bin 466 artış yaşandığına dikkati çekerek, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 16, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 9, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 34 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Şili, Guatemala, Nijer, Madagaskar ve Bahamalar olmak üzere 15 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatı Yüzde 11 Artış Gösterdi - Son Dakika

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