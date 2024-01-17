Doğu Karadeniz İlleri 2023 Yılında 2 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) bünyesinde yer alan Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ordu illerinden 2023 yılında dünyanın farklı ülkelerine yapılan ihracattan 2 milyar 139 milyon 628 bin 953 dolarlık döviz girdisi sağlanırken, bir önceki yılda bu rakam 2 milyar 171 bin 46 bin 630 dolar olarak gerçekleşti. İhracatta ilk sırayı 1 milyar 20 milyon 460 bin 974 dolar ile fındık mamulleri alırken, iller arasında en fazla ihracat 1 milyar 57 milyon 798 bin 500 dolar ile Trabzon ilinde gerçekleşti.

DKİB bünyesinde yer alan Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ordu illerinden 2023 yılında ihracat fındık mamullerinde 1 milyar 20 milyon 460 bin 974 dolar, yaş meyve ve sebzede 217 milyon 171 bin 751 dolar, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinde 217 milyon 57 bin 710 dolar, maden ve metallerde 213 milyon 259 bin 499 dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde 88 milyon 981 bin 277 dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde 81 milyon 385 bin 620 dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılında savunma ve havacılık sanayiinde 53 milyon 798 bin 419 dolar, taşıt araçları ve yan sanayide 41 milyon 973 bin 595 dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohum mamullerinde 36 milyon 27 bin 39 dolar, makine aksamlarında 31 milyon 999 bin 385 dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 23 milyon 856 bin 903 dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 21 milyon 233 bin 6 dolar, çelikte 20 milyon 826 bin 979 dolar, demir ve demir dışı metallerde 18 milyon 968 bin 457 dolar, meyve sebze mamullerinde 16 milyon 896 bin 446 dolar, iklimlendirme sanayiinde 11 milyon 733 bin 266 dolar, elektrik, elektronikte 6 milyon 416 bin 957 dolar, tütünde 5 milyon 599 bin 263 dolar, tekstil ve hammaddelerinde 2 milyon 773 bin 256 dolar, kuru meyve mamullerinde 2 milyon 610 bin 510 dolar, deri ve deri mamullerinde 2 milyon 380 bin 654 dolar, zeytin ve zeytinyağında 1 milyon 914 bin 128 dolar, süs bitkileri ve mamullerinde 1 milyon 863 bin 501 dolar, halıda 184 bin 713 dolar, gemi ve yatta 135 bin 254 dolar, değerli maden ve mücevheratta 120 bin 391 dolarlık ihracat yapıldı. Toplam 2 milyar 139 milyon 628 bin 953 dolarlık ihracat yapılırken, 2022 yılında ise bu rakam 2 milyar 171 bin 46 bin 630 dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta ilk sırayı 1 milyar 57 milyon 798 bin 500 dolar ile Trabzon alırken, Trabzon'u 384 milyon 71 bin 298 dolar ile Ordu, 380 milyon 489 bin 111 dolar ile Giresun, 203 milyon 68 milyon 49 dolar ile Rize, 66 milyon 143 bin 644 dolar ile Artvin, 48 milyon 182 bin 651 dolar ile Gümüşhane takip etti.

Dünyanın farklı ülkelerine Doğu Karadeniz Bölgesi'nden savunma ve havacılık sanayii alanında 53 milyon 798 bin 419 dolar ile gemi ve yat sanayiinde 135 bin 254 dolarlık ihracat yapılması ise dikkat çekti. - TRABZON