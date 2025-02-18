DOKA Yönetim Kurulu Gümüşhane'de Toplandı - Son Dakika
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Ekonomi

DOKA Yönetim Kurulu Gümüşhane'de Toplandı

DOKA Yönetim Kurulu Gümüşhane\'de Toplandı

DOKA'nın 167. toplantısında sosyal projeler ve '81 İl 81 Ürün Programı' ele alındı.

18.02.2025 14:48
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 167. Yönetim Kurulu Toplantısı, Gümüşhane'de gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş bir otelde düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nın genel uygulama sonuçları ve bu yılın program içeriğine dair sunum gerçekleştirileceğini söyledi.

Baruş, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal düzeyde uygulanması planlanan ve Türkiye'nin her iline özgü ürünleri belirleyip, söz konusu ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen "81 İl 81 Ürün Programı" hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verileceğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca dış kaynak anlaşması yapılan ve kalkınma ajansları eliyle uygulanacak Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'nin de anlatılacağına işaret eden Baruş, "Doğanın İzinde Kaçkarlar güdümlü proje önerisi görüşülecek. Ajansın cari döneme ait idari ve mali işlerine yönelik hususlar görüşülecek." diye konuştu.

Vali Baruş başkanlığındaki toplantıya, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, il genel meclisi ile sanayi ve ticaret odaları başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKA Yönetim Kurulu Gümüşhane'de Toplandı - Son Dakika

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