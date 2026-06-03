Dolar/TL Yatay Seyirde - Son Dakika
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Dolar/TL Yatay Seyirde

03.06.2026 10:00
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Dolar/TL, 45,9550 seviyesinden işlem görüyor; piyasa ABD ve İran müzakerelerine odaklandı.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,9550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,9380'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 45,9550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 53,4270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 61,8480'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri sürerken, taraflardan karşılıklı sert açıklamaların yeniden başlaması varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

İran'ın müzakereleri durdurabileceğine ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılabileceğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirterek, İran'a "öyle ya da böyle bir anlaşma yapma" çağrısında bulundu.

Söz konusu gelişmeler Orta Doğu'da tansiyonun yeniden tırmanabileceği korkularını körükledi.

Bölgedeki çatışmaların enerji şokuna yol açması ve tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle küresel çapta ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, gözler bugün ABD'deki ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Analistler, ABD'de özel sektör istihdamının ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin önemli bir mesaj vereceğini, ancak en net sinyalin cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacağını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirde - Son Dakika

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