Dolar/TL Yükselişle 46,2630'dan İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,2630 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1860'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 46,2630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,5690'dan ve sterlin/TL ise yatay seyirle 62,0500'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde.

ABD- İran hattındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "sert" saldırı söylemlerinin ardından operasyon planını iptal ettiği yönündeki haber akışı ve taraflar arasında yürütülen müzakereler sonucunda anlaşmanın hafta sonu imzalanabileceğine yönelik yönlendirmelerle petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

İran'dan, ABD ile yürütülen görüşmelerde henüz nihai bir sonuca ulaşılmadığı açıklamaları geldi. ABD'nin 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinde dünkü sert geri çekilmenin ardından bugün daha dengeli bir görünüm dikkati çekiyor.

Öte yandan ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentileri aştı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verinin detaylarında enerji maliyetlerindeki artış üretici enflasyonunu yukarı çekmeyi sürdürdü.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici fiyatlarındaki artışın da enerji maliyetleri kaynaklı sürmesi, enflasyonist baskıların kısa vadede güçlü kalabileceğine işaret etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.