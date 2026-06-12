Dolar/TL Yükselişle 46,2630'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolar/TL Yükselişle 46,2630'dan İşlem Görüyor

12.06.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne 46,2630'dan başlarken, ABD-İran gelişmeleri ve enflasyon verileri dikkat çekiyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,2630 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1860'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 46,2630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,5690'dan ve sterlin/TL ise yatay seyirle 62,0500'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde.

ABD- İran hattındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "sert" saldırı söylemlerinin ardından operasyon planını iptal ettiği yönündeki haber akışı ve taraflar arasında yürütülen müzakereler sonucunda anlaşmanın hafta sonu imzalanabileceğine yönelik yönlendirmelerle petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

İran'dan, ABD ile yürütülen görüşmelerde henüz nihai bir sonuca ulaşılmadığı açıklamaları geldi. ABD'nin 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinde dünkü sert geri çekilmenin ardından bugün daha dengeli bir görünüm dikkati çekiyor.

Öte yandan ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentileri aştı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verinin detaylarında enerji maliyetlerindeki artış üretici enflasyonunu yukarı çekmeyi sürdürdü.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici fiyatlarındaki artışın da enerji maliyetleri kaynaklı sürmesi, enflasyonist baskıların kısa vadede güçlü kalabileceğine işaret etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Döviz, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 46,2630'dan İşlem Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Can Mustafa Can:
    Bu dalgalanmalar ne olursa olsun sonunda her şey aynı yere dönecek, hiçbir şey değişmeyecek. 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Arif Demir Abdullah Arif Demir:
    ne yapacak sıradan insan bunları yine zengin zenginleşir fakir fakirleşir işte 0 0 Yanıtla
  • Zehra Tahtacı Zehra Tahtacı:
    eskiden böyle değildi artık herkes dolar diye konuşuyo para nereye gidiyo kimse bilmiyo kültür tamamen değişti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:24:13. #7.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle 46,2630'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.