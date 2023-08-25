Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Son Güncelleme: 25.08.2023 11:14

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,5330 seviyelerinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından düşüş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 5,2 altında tamamladı. Dolar endeksi ise hafif bir artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından 27 lira seviyelerinden 2 liralık düşüşle 25 liralara kadar geriledi. Dün 25,27 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar, günü 25,78'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, tekrar 26 liranın üzerine çıkarak 26,50'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,58'den, sterlin/TL 33,43'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0770 seviyesinde seyrediyor.

KARAR ENFLASYONLA MÜCADELEDE CİDDİYETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Analistler, TCBM'nin sürpriz faiz kararının, seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, kararın, Banka'nın enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

PİYASALAR POWELL'IN KONUŞMASINA KİLİTLENDİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'a çevrildi. Analistler, Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini ifade ederek, konuşmadan alınan mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'in destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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