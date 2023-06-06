Piyasalar yangın yerine döndü! Dolar ve euro bugün yine rekor kırdı

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

DOLAR VE EURO REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Salı gününe yeni bir rekor kırarak 21,67 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 21,46 seviyelerinden işlem görüyor. Kendi rekorunu kıran ve ilk kez 23 TL sınırını aşan euro ise şu dakikalarda 23,10 seviyelerinden işlem görüyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK dün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.