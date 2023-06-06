Piyasalar yangın yerine döndü! Dolar ve euro bugün yine rekor kırdı - Son Dakika
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Piyasalar yangın yerine döndü! Dolar ve euro bugün yine rekor kırdı

06.06.2023 12:45

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından yükselişe geçen dolar ve euro, bugün de yukarı yönlü hareketini değiştirmedi. Güne 21,67 seviyesinden başlayarak yeni bir rekor kıran dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 21,46 seviyelerinden işlem görüyor. İlk kez 23 TL sınırını aşan ve güne rekorla başlayan euro ise, 23,71 seviyesine ulaştıktan sonra aynı dakikalarda 23,10 noktasında seyrini sürdürüyor.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

DOLAR VE EURO REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Salı gününe yeni bir rekor kırarak 21,67 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 21,46 seviyelerinden işlem görüyor. Kendi rekorunu kıran ve ilk kez 23 TL sınırını aşan euro ise şu dakikalarda 23,10 seviyelerinden işlem görüyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK dün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

YORUMLAR (6)
  • Uğur Yazıcı: Öyle demiyorlardı borsa çıkar dolar düşer diyorlardı yine mi gol yedik.. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Ekonominin bağımsız olmazsa sonuç bu olur Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
  • Z KUSAGI: dolar cok ucuz en 100 tl olması lazım 21 22 tl ye kola alamazsın marketten :))) Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar yangın yerine döndü! Dolar ve euro bugün yine rekor kırdı - Son Dakika


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