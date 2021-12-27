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Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti - Son Dakika

Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti

27.12.2021 11:41

Dolardaki düşüş sonrası marketlerden teker teker beklenen indirimler gelmeye başladı. Kurdaki gerileme sonrası Tarım Kredi ve ŞOK Marketler indirime gittiğini duyurmuştu. İndirim kervanına katılan son market ise Migros oldu. Migros meyve-sebze, ayçiçek yağı, şeker, peynir ve tuvalet kağıdı gibi birçok üründe indirime gittiğini açıkladı.

Dolardaki yükseliş etiketlere zam olarak yansımış, vatandaşın alım gücü zayıflamıştı. Özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış aile bütçelerini doğrudan etkilemişti. Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasıyla 18 liralardan 10 lira seviyelerine kadar düştü. Kurun gerilemesiyle herkes yapılan zamların geri alınmasını istemeye başladı.

ERDOĞAN'DAN İNDİRİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Dolar yükselince fiyat yükseltenlerden aynı hızda indirim yapmasını bekliyoruz." diyerek indirim çağrısı yaptı.

İLK HAMLE TARIM KREDİ'DEN GELDİ

Dolardaki düşüş sonrası marketlerden ilk elini taşın altına sokan Tarım Kredi olmuştu. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Dün yapılan çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık" dedi.

İKİNCİ HAMLE ŞOK'TAN

Tarım Kredi'nin ardından ikinci hamle de ŞOK Marketler'den gelmişti. ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

ŞOK Marketler'de 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.

BİR İNDİRİM DE MİGROS'TAN

ŞOK'un ardından bir indirim hamlesi de Migros'tan geldi. Migros açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtilerek, "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL'den, Migros bal 19,95 TL 'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır." denildi.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulanan açıklamada, "Migros'ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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MİGROS TİC. A.Ş., Türk Lirası, Kredi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti - Son Dakika Ekonomi


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