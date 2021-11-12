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Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı - Son Dakika

Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı

12.11.2021 23:04
Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı

ABD'de enflasyonun son 31 yılın zirvesini görmesinden sonra dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanarak 10 lira seviyesini aştı. Dolardaki rekoru görenler ise soluğu sosyal medyada alarak arka arkaya tepki paylaşımı yaptı.

Son dönemde doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. ABD'de enflasyonun açıklamasının ardından yeniden yükseliş trendine giren dolar, tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı aştı.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Dolardaki rekoru gören sosyal medya kullanıcıları, peş peşe tweet atarak tepkilerini gösterdi. Sosyal medya platformu Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen "Dolar 10" etiketiyle ilgili binlerce tweet atıldı.

İşte Twitter'da doların 10 lirayı aşmasıyla ilgili atılan bazı tweetler;

Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Dolar 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı

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Son Dakika Ekonomi Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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