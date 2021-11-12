Son dönemde doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. ABD'de enflasyonun açıklamasının ardından yeniden yükseliş trendine giren dolar, tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı aştı.
Dolardaki rekoru gören sosyal medya kullanıcıları, peş peşe tweet atarak tepkilerini gösterdi. Sosyal medya platformu Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen "Dolar 10" etiketiyle ilgili binlerce tweet atıldı.
İşte Twitter'da doların 10 lirayı aşmasıyla ilgili atılan bazı tweetler;
Son Dakika › Ekonomi › Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı - Son Dakika Ekonomi