Dolu yağışı ekili arazileri vurdu - Son Dakika
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Dolu yağışı ekili arazileri vurdu

27.04.2022 13:37
Dolu yağışı ekili arazileri vurdu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik Mahallesi'nde dolu yağışı etki oldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik Mahallesi'nde dolu yağışı etki oldu. Dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Pirinçlik Mahallesi'ndeki dolu yağışı, yaklaşık 100 dönüm arazide ekili olan 200 bin domates fidesini vurdu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır'a gelen ve 200 bin dönümlük araziyi domates ekmek için kiralayan çiftçi Ahmet Kırmızı (50), dolunun kendilerini mağdur ettiğini anlattı. Kırmızı, "20 yıldır bu işi yapıyorum. 3 aydır yağmur yağmadı, yağmur beklerken dolu vurdu, bizi perişan etti" dedi.

500 bin TL zararları olduğunu söyleyen Ahmet Kırmızı, "Tekrardan ekeceğiz ama perişan olduk, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Fidenin tanesi 1,5 TL, 200 bin tane ektik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
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Ahmet Kırmızı, Diyarbakır, Domates, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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