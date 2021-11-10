Üye Girişi
Dorçe Prefabrik ve İnşaat, "2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nda - Son Dakika

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, "2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nda

10.11.2021 09:38
Dorçe Prefabrik ve İnşaat,

Dorçe Prefabrik, 10-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "2. SAHA EXPO Savunma Fuarı"nda, "Hall 7 / Stand 7E-15"de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dorçe Prefabrik, 10-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "2. SAHA EXPO Savunma Fuarı"nda, "Hall 7/ Stand 7E-15"de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat açıklamasına göre, merkezi ve üretim tesisi Ankara'da olan Dorçe Prefabrik, savunma sanayinin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik kendi bünyesinde tasarladığı, ürettiği ve anahtar teslim inşa ettiği ön üretimli (prefabrik) modüler yapılarıyla 60'tan fazla ülkede 6 kıtada tamamladığı projeleriyle öne çıkıyor. Firma 40 yılı aşkın süredir, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin, yerli ve uluslararası savunma sanayi kuruluşlarının, her türlü anahtar teslim prefabrik modüler, askeri kamp, hangar ve özel tasarım projelerinin önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor.

2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda savunma, deniz ve havacılık sektörlerindeki en gelişmiş teknolojileri sergilenecek. Fuarda katılımcılar, uluslararası üreticiler ve küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileri ile bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek.

Uçak ve helikopter hangarı projelerini sergileyecek

Ön üretimli ağır çelik sektöründe, uçak ve helikopter hangarı projelerinin üreticilerinden olan Dorçe Prefabrik, Japon ordusu için Cibuti'de tasarım ve yapım işi üstlenilen F-16 Hangarı & F-35 Hangarı gibi üst düzey projeleri, ağır çelik yapı sistemleri ile çözüme kavuşturdu. Projenin tasarım ve yapım aşamalarıyla birlikte, mühendislik ve üst yapı çalışmaları kapsamında, test ve devreye alma faaliyetleri firma tarafından tamamlandı. Firma, 20 yılı aşkın süredir NATO, Birleşmiş Milletler ve pek çok sivil toplum kuruluşu, hükümet dışı kuruluşun onaylı tedarikçiliğini yapıyor.

Havadan Taşınabilen Konteynerler (HTK), Dorçe Prefabrik'in 40 yıllık bilgi birikimi (knowhow) ile gerçekleştirdiği inovasyon, Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan modüler üniteler olarak öne çıkıyor. Gelişen teknoloji, yeni nesil malzemeler ve yapım teknolojileri ile şimdiye kadar sektörde sadece firmanın geliştirebildiği HTK modüllerinin montajı, herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle, kolayca 2 saat içinde yapılabiliyor. Sikorsky helikopterleri ve uçak aracılığıyla operasyon sahalarına kolayca taşınmak üzere tasarlanan bu konteynerler; tam teşekküllü klinik, WC-duş, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, ofis ve mutfak olarak kullanılabiliyor.

Dorçe Prefabrik tarafından modüler yapı sistemleriyle tamamlanan römorklu konteynerler çok amaçlı kullanım olanağı sağlayarak pratik, esnek, hızlı ve kolay sahra çözümlerinin bir parçası oldu. ISO deniz taşıma konteynerlerinden dönüştürülen römorklu modüler konteynerler; talebe göre WC ve duş konteynerleri olarak tasarlanarak üretimi tamamlandıktan sonra savunma sanayii için kullanılıyor.

Prefabrik, Havacılık, İnşaat, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dorçe Prefabrik ve İnşaat, '2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 10:42 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 10:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler 10:02 14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor 08:27 Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı 08:12 İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı

Son Dakika Haberleri
10:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:31 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
10:27 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
09:59 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
09:57 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti
09:48 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
09:48 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda         
10:48
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları         
10:10
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapan koca, serbest kaldı Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapan koca, serbest kaldı         
09:51
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 10:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Dorçe Prefabrik ve İnşaat, "2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement