Dr. Erkan Kork: "Türkiye 2024\'te 11,3 milyar dolar yatırım çekti"

Ekonomi

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 2024 yılında 11,3 milyar dolara ulaştı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, geçen sene en fazla yatırım Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

Resmi verilere göre 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 274 milyar doları aştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye'nin güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, "Açıklanan güncel istatistikler 2024'te uluslararası doğrudan yatırımların 2023 yılına göre yüzde 5,6 oranında artış kaydettiğini ortaya koyuyor. Uluslararası sermayeli şirketlerin Türkiye'ye büyük ölçekli yatırımları 2025 yılı içerisinde de artarak devam edecek. Avrupa bölgesi ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden yatırım alıyoruz. Bu sene finansal teknolojiler başta olmak üzere bankacılık, dijitalleşme ve yeşil teknolojiler alanlarında hem yeni hem de genişleme yatırımlarının geleceğini düşünüyorum. Gelen yatırımlar Türkiye'nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki hedeflerine daha çok yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye küresel bir ekonomik güç merkezi olacak"

Uluslararası bölgesel bir aktör olan Türkiye'nin yatırımcılara yeni fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Dr. Erkan Kork, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde geçen son 22 yılda Türkiye, toplam değeri 274 milyar doların üzerinde olan uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başarmış. 20 yıl önce 5 bin civarında olan uluslararası sermayeli şirket sayısı bugünlerde 80 binin üzerine çıkmış. Ülkemiz, birkaç yıl önce 100 milyon dolar seviyelerinde teknoloji yatırımı çekerken, bugün milyar dolar ölçeğine ulaşmış. Şimdiye kadar 29 fintech şirketine 194 milyon dolar yatırım yapıldı. Fintech alanında da yeni rekorlar ve yatırımlar gelmeye devam edecek. Yatırım iştahı 2025 içerisinde de sürecek. Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke. Bu rolünü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programlarla devam ettirecektir" diye konuştu. - İSTANBUL