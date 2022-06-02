DSİ, Manisa-Muradiye-Göksu, Çullu ve Göldeğirmeni kaynaklarını koruma altına aldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa-Muradiye- Göksu, Çullu ve Göldeğirmeni kaynaklarını, İzmir'in su ihtiyacını karşılamak üzere koruma altına aldı.

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa-Muradiye-Göksu kaynağı, İzmir'in içme, kullanma ve endüstri suyu temininde 1989'dan bu yana kullanılıyor. Gelecek dönemde de Göksu Kaynağı'nın İzmir'in su ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

Bu kapsamda, Manisa-Muradiye-Göksu kaynağında açılan toplam 22 su sondaj kuyusu ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 63 hektometreküp yeraltı suyu çekimi tahsis edildi.

Söz konusu kaynağın bulunduğu, haritada sınırları belirtilen "mutlak koruma alanı", "birinci derece koruma alanı" ve "ikinci derece koruma alanı" sınırları ile Göksu Kaynağı ile ilişkili olan "Çullu Kaynağı Mutlak Koruma Alanı" ve "Göldeğirmeni Kaynağı Mutlak Koruma Alanı" ilgili hükümler doğrultusunda oluşturuldu ve İzmir'in içme suyu kaynağı olarak koruma altına alındı.

Böylece, belirlenen alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.