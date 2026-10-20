DSO Başkanı Kasapoğlu, Denizli\'de dört yılda 20 bin istihdam kaybı olduğunu söyledi

Denizli Sanayi Odası (DSO) 2026-2030 döneminin ilk Olağan Meclis Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni dönemin çalışma hedeflerinin yanı sıra Denizli sanayisinin üretim, istihdam ve ihracat göstergeleri, sanayicilerin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve Odanın devam eden çalışmaları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, önceki dönem üyelerinin deneyimi ve yeni üyelerin katkılarıyla verimli bir çalışma dönemi hedeflediklerini belirtti. Yeni dönemde meslek gruplarının Meclis çalışmalarına daha etkin katılmasını istediklerini belirten Konyalıoğlu, sektörlerin sorun, beklenti ve çözüm önerilerinin düzenli olarak gündeme taşınmasına yönelik çalışma modeli önerdi.

Konyalıoğlu, konuşmasının devamında küresel ekonomideki belirsizliklere, yüksek finansman maliyetlerine ve sanayicilerin karşı karşıya olduğu rekabet şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasapoğlu: "Üretimi ve istihdamı korumadan güçlü bir sanayiden söz edemeyiz"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel belirsizliklerin, artan üretim maliyetlerinin ve ağırlaşan rekabet şartlarının sanayiciler üzerindeki baskısının sürdüğünü, yeni dönemde üretim, ihracat, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara öncelik vereceklerini ifade etti.

Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, eylül ayı enflasyon verilerinde tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 27,38 arttığını hatırlattı.

İmalat sanayisindeki daralmanın öncü göstergelere de yansıdığını belirten Kasapoğlu, 1 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI endeksinin Ağustos ayındaki 48,1 seviyesinden eylülde 47,9'a gerilediğini aktardı. Endeksin 50 eşik değerinin altında kalmasının sanayide daralmanın sürdüğüne işaret ettiğini belirten Kasapoğlu, takip edilen 10 sektörün dokuzunda üretimin yavaşladığını, büyüme kaydedilen tek sektörün gıda ürünleri olduğunu söyledi.

Denizli sanayisi dört yılda 20 bin istihdam kaybetti

Son bir yılda Türkiye genelinde imalat sanayi istihdamı yüzde 0,73 azalırken Denizli'de bu oranın yüzde 3,36'ya ulaştığını belirten Kasapoğlu, "Son dört yılda yaklaşık 20 bin kişilik bir kayıptan bahsediyoruz. Başka bir ifadeyle, sanayide çalışan her beş kişiden biri artık bu istihdamın içinde değil." diyerek aynı dönemde Denizli'nin toplam istihdamındaki gerilemenin yüzde 4,79'da kaldığına dikkat çekti.

Kasapoğlu, "Biz bu süreci daha önce sanayisizleşme patikası olarak tanımladık. Sanayisizleşme, bir fabrikanın kapısına bir sabah kilit vurulmasıyla başlamıyor. Şartların bozulması, üretim yapılan zeminin kaybolmasıyla birlikte sanayisizleşme patikasına girdiğimizi ifade ettik. Sanayicimiz güç kaybediyor, sanayimiz kan kaybediyor diye ısrarla dile getirdiğimiz taleplerimize maalesef bir cevap bulamıyoruz. Bugün ortaya çıkan istihdam verileri de bu uyarılarımızın ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor." dedi.

Denizli imalat sanayisindeki istihdam kaybının yüzde 82,6'sının tekstil ve giyim sektörlerinde yaşandığını açıklayan Kasapoğlu, sanayinin rekabet gücünün korunması için mevcut üretim kapasitesinin ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi, üretim yapısının daha verimli ve yüksek katma değerli alanlara taşınması gerektiğini vurguladı.

İhracattaki artışa rağmen yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin ihracatının miktar bazında yüzde 2, Denizli'nin ise yüzde 6,53 gerilediğine dikkat çeken Kasapoğlu, "Sanayi üretimi düşüyor, istihdam düşüyor ama ihracatta bir yükseliş görüyoruz. Burada ham madde fiyatlarının ihracatı desteklediğini görüyoruz. Miktar artmasa da ihracat tutar bazında artıyor. Bu rakamların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Döviz dönüşüm desteğinde yeni kurallar ihracatçıyı zorladı

İhracatçıların gündemindeki döviz dönüşüm desteğine ilişkin değişiklikleri de değerlendiren Kasapoğlu, yüzde 3 oranındaki desteğin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılmasının olumlu olduğunu ancak yeni şartların uygulamada sorunlara yol açtığını belirtti.

1 Ekim 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle döviz almama taahhüdünün kaldırıldığını, bunun yerine yüzde 10 döviz pozisyon oranı sınırı getirildiğini aktaran Kasapoğlu, faaliyet karı ve iş gücü maliyetlerine göre belirlenen satış limitleri ile yıllık 100 milyon TL'lik destek üst sınırının firmaların yararlanabileceği tutarları sınırladığını ifade etti.

Bankaların yeni düzenlemeyi farklı şekillerde uygulaması nedeniyle ihracatçıların zorlandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Öyle bir düzenleme oldu ki bir süredir kimse işin içinden çıkamıyor. Birçok firmamız geçen hafta elindeki ihracat bedellerini destekten yararlanmadan bozdurmak zorunda kaldı. Farklı bankalar farklı uygulamalar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ihracatçı için zor bir hafta oldu." dedi.

Titanyum yatırımı Denizli için önemli bir fırsat

Ekonomik değerlendirmelerinin ardından Odanın Ekim ayı faaliyetleri hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren Kasapoğlu, Denizli'de titanyum karışımı ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimi için yürütülen yatırım girişiminin Odanın öncelikli gündemlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu kapsamda DSO TEI Çalışma Grubu Üyesi Celil Kılınç ile TEI Eskişehir Özel Proses Direktörü Selçuk Kılıçarslan'ın ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Titanium USA 2026 programında uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek titanyum pazarı ve Denizli'de planlanan yatırıma ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

26 Ekim Pazartesi günü TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEI yetkilileri ve KPMG temsilcilerinin katılımıyla DSO'da gerçekleştirilecek Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı'ndan da bahseden Kasapoğlu, "Bu yatırım Denizli için önemli bir fırsat. Ankara olumlu, Savunma Sanayii Başkanlığı olumlu, TEI olumlu. Denizli bu şansı iyi kullanmalı." diyerek yatırım sürecine ilgili sanayicilerin toplantıya katılımında Meclis üyelerinden destek talep etti.

Başkan Kasapoğlu'nun sunumunun ardından Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantının devamında DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş tarafından Meclis Üyelerine yönelik kurumsal oryantasyon sunumu gerçekleştirildi. Sunumda, Denizli Sanayi Odasının yönetim ve organizasyon yapısı, organlarının görev ve sorumlulukları, kurumsal işleyişi, faaliyet alanları ve stratejik hedefleri hakkında Meclis Üyelerine bilgi verildi.