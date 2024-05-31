Dubai\'de Gerçekleşen Dünya Kalite Zirvesi Türk İş İnsanlarını Dünya Yatırımcılarıyla Buluşturdu

Ekonomi

Dünya'nın yeni ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen Dubai bu yıl 9.'su düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Kendi alanlarında uzmanlar, iş insanları ve akademisyenlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı bu zirvede, dünyadaki yeni iş fırsatları masaya yatırıldı.

Zirveye T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, Dubai Ticaret Ateşesi Ersoy Erbay, Hasan Kaygusuz, Muhammet Emin Erkal, Zls Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akceylan, T.C. Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Zirve'nin yürütücüsü Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptığı konuşmada, amaçlarının Türk iş insanlarını dünyadaki paydaşlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin dünyanın kalbi olduğunu ve Jeostratejik noktası nedeniyle de dünyadaki bütün yatırımcılarının ilgisini her zaman çektiğini vurgulayan Ustaoğlu, şirket olarak amaçlarının dünyadaki yatırımcılar ile Türk iş insanları arasında köprü kurmak olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün çabamız, gayretimiz, ülkemizin uluslararası ticarette hakkettiği yeri almasıdır. Bu amaçla 29 Mayıs'ta 9'ncusunu Dubai'de düzenlediğimiz Dünya Kalite Zirvesi'nin yalnızca iş dünyası için yeni ufuklar açmakla kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki geleneksel ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır."

Kalite zirveleri ile dünyadaki gelişmeleri ve yeni pazar arayışlarını takip eden her sektörden katılımcıları ağırladıklarını vurgulayan Ustaoğlu, "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor, iş dünyasının heyecanını zinde tutuyor" diye konuştu.

Dubai Ticaret Ateşesi Ersoy Erbay ise burada yaptığı konuşmada, Dubai ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını belirterek, "Burada Türk sanayici ve iş insanları için önemli bir potansiyel var." dedi.

İhracatçılarımıza destek devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç da, Türkiye'de şu anda tasarruf tedbirlerinin uygulandığına işaretti. Türkiye'nin bu tedbirlerin ihracaat alanını kapsamadığına dikkati çeken Kılıç, "İhracatımızın artarak sürmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ihracata verilen devlet teşvikleri tasarruf tedbirlerinin dışında tutularak ihracatcılarımıza büyük oranda destekler sürmektedir." dedi

T.C. Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise Türkiye'nin özellikle son yıllarda doğru bir ekonomik sistem izlediğini söyledi. Özgöker, yetmişli yılların sonunda Türkiye'nin bütün ihracatının 1.5 milyar dolar civarında olduğunu, petrol ithalatının ise 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Özgöker, "Yaşanan değişim ve dönüşüm sonucunda doğru desteklemelerle Türk ekonomisinin bugün dünyanın 16. Büyük ekonomisi olarak 256 milyar dolar ihracat yapan bölgesinin en güçlü ülkesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Zirve'de daha sonra Dünya'nın birçok bölgesinde gelen yatırımcılar, dünyadaki yeni ekonomik fırsatlara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.