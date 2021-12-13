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Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var - Son Dakika

Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var

13.12.2021 12:20
Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var

Çeyrek altının satış fiyatının bin 330 liraya ulaşması nedeniyle vatandaşlar düğünlerde takı takmak için 0.25 ile 0.50 gram altına yöneldi.

Bir dönem düğünlerin gözdesi olan çeyrek altının satış fiyatı bin 330 liraya ulaştı. Yakınlarının düğünlerinde altın takmak isteyenler ise çeyrek yerine 0.25 ve 0.50 grama yöneldi.

"SATIŞTAN ÇOK ALIM YAPIYORUZ"

Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, "Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Süreç, kuyumculuk dalını da önemli anlamda etkiledi. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz" dedi.

Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 grama rağbet var

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği 0.25 gram altının fiyatı 200, 0.50 gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.

Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 grama rağbet var
Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var

Türk Lirası, Kuyumcu, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var - Son Dakika
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