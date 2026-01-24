Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Yüksek enflasyon karşısında Türk lirasındaki değer kaybı, günlük hayatta olduğu kadar sosyal geleneklerde de değişime yol açtı. Artan fiyatlar nedeniyle nakit taşımanın zorlaşması, düğünlerdeki takı ve para verme alışkanlığını da dönüştürdü.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNDE "IBAN" DETAYI

Son dönemde birçok düğün davetiyesinde IBAN bilgisi yer almaya başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; davetlilerden zarf içinde nakit getirmemeleri istenirken, "nakit getirmeyin" notu düşülen davetiyeler giderek yaygınlaşıyor. Takı merasimleri adeta para teslim törenine dönüşürken davetliler için zarfa sığmayan banknotlar, düğün sahipleri için ise paraları sayma ve muhafaza etme sorunu baş gösteriyor. Yüksek tutarlarda nakit taşımanın hem zahmetli hem de güvenlik açısından riskli hale gelmesi, bu değişimin temel nedeni olarak gösteriliyor. Bu sebeple IBAN yoluyla yapılan transferler daha güvenli ve kolay bir seçenek olarak öne çıkıyor.

NAKDİN FİZİKİ YÜKÜ ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRİYOR

Ekonomistler, nakit taşımanın külfet haline gelmesini yüksek enflasyon ve 200 TL'lik banknotun alım gücünü kaybetmesiyle açıklıyor. Kart, temassız ve dijital ödemelerin daha pratik ve güvenli olduğu vurgulanırken, bu yöntemlerin de yüksek faiz ve borçlanma riski nedeniyle dikkatli kullanılması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre kalıcı çözüm, yeni banknotlardan ziyade fiyat istikrarının sağlanmasından geçiyor.

Uzmanlar, nakdin fiziki yükünün artmasının yalnızca ekonomik değil, toplumsal alışkanlıkları da etkilediğini belirtiyor. Dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, düğünlerde IBAN paylaşımının önümüzdeki dönemde daha sık görülmesi bekleniyor.