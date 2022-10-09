Dünya baharatının rotası Ege'de çizildi - Son Dakika
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Dünya baharatının rotası Ege'de çizildi

09.10.2022 10:14
Dünya baharatının rotası Ege'de çizildi

Anadolu topraklarında yetişen ve sofralara lezzet katan baharatlar Türkiye'ye yıllık 250 milyon dolar döviz kazandırıyor.

Anadolu topraklarında yetişen ve sofralara lezzet katan baharatlar Türkiye'ye yıllık 250 milyon dolar döviz kazandırıyor. Baharat ihracatında 1 milyar dolar hedefi koyan Egeli baharat ihracatçıları, 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli kuruluşlardan biri olan Avrupa Baharat Birliği (ESA) Genel Kurulu üyelerini Türkiye'de ağırladı.

Avrupa Baharat Birliği'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu ve yıllık toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri organizesinde 5-8 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirildi. Pandemi sonrasında ilk kez fiziki olarak "It's spice it up again-Yeniden buluşma zamanı" mottosuyla yapılan genel kurula yaklaşık 40 ülkeden 200 iş adamı katıldı. ESA Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, baharat ailesinin pandemi nedeniyle 3 yıldır bir araya gelemediğini, uzun süredir özlemi duyulan buluşmayı Türkiye'de gerçekleştirmiş olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi. ESA Genel Kurulu'nun baharat ailesinin önce dostluklarını, sonra da iş hacmini ileriye taşıyacağı bir etkinlik olacağını aktaran Tarakçıoğlu, "Avrupa Baharat Birliği'nin 2010 yılı Olağan Genel Kuruluna Ege İhracatçı Birlikleri olarak ev sahipliği yapmıştık. O zaman 100 milyon dolar olan baharat ihracatımız bugün 250 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu organizasyon sonrasında kurulacak ticari bağlantıların da katkısıyla 10 yıl sonunda baharat ihracatımızın 1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin baharat ihracatından Avrupa'nın yüzde 30 pay aldığına vurgu yapan Tarakçıoğlu, ESA'da sadece Avrupalı baharatçıların olmadığını, Amerika'dan Hindistan'a, Güney Afrika'dan İngiltere'ye çok geniş bir üye profili olduğunu, bu yapının da baharat ticaretini zenginleştirdiğini aktardı.

Genel kurul sonrasında da değerlendirmede bulunan Tarakçıoğlu, "Sürekli büyüyen dünya baharat pazarının ne kadar dinamik olduğunu 3 gün yaşadık ve gördük. Tabii ki üretim, pazarlama, lojistik problemlerimiz var. Bunları çözmek için ortak karar aldık. Verimli bir toplantı oldu. Ayrıca Türkiye'nin baharat sektöründeki güçlü konumunu tekrar ortaya koyma fırsatı bulduk. Şirketlerimize ikili görüşmelerle portföylerini geliştirmeleri için fırsat sağladık" diyerek Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu'nun başarısını dile getirdi.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik öne çıktı

Türkiye'nin defneden adaçayına, kekikten ıhlamura, haşhaş tohumundan yenibahara çok sayıda baharatın üreticisi olduğunu paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ise, Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu 3 yıl sonra yapıldığı için baharat sektörünün büyük bir heyecanla buluştuğunu kaydetti. ESA'da öne çıkan başlıkların gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Öztürk, "Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat hedefleri her sektör tarafından önemseniyor. Baharat sektöründe de tarladan sofraya sürdürülebilirlik öncelikli konumuz. Bu konuda başarılı olduğumuz takdirde sağlıklı baharatlar üretip katma değerli bir şekilde ihraç ederek ihracat hedeflerimize ulaşacağız, bu değer zincirindeki herkes emeğinin karşılığını alacak" dedi.

Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 62'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaşan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ülkemizin baharat ihracatı 132 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesi'nden aynı dönemde 82 milyon dolarlık baharat ihracatı yapıldı. Türkiye ortalaması kg başına birim fiyat 1,38 dolar iken Ege Bölgesi'nin kilogram başına birim fiyat ortalaması 3,15 dolar. Neredeyse arada iki buçuk katı fark var. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geneli baharat ihracatımızdaki ilk 5 ülke 16 milyon dolarla ABD, 14 milyon dolarla Almanya, 11 milyon dolarla Çin, 9 milyon dolarla Belçika, 3,7 milyon dolarla Hollanda, 3,6 milyon dolarla Fransa yer alıyor."

Avrupa Baharat Birliği'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı çerçevesinde Genel Kurul oturumları ve ürün raporları sunumlarının yanı sıra, dünyadaki gelişmeler ve sektöre yönelik gündemler tartışıldı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, güncel ekonomik gelişmelerle ilgili bir sunum yaptı. Gala yemeğinde ise Ayhan Sicimoğlu orkestrası ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dünya baharatının rotası Ege'de çizildi - Son Dakika

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