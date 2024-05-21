Dünya Bankası: Karbon Fiyatlandırması Geliri 104 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası: Karbon Fiyatlandırması Geliri 104 Milyar Dolara Ulaştı

Dünya Bankası: Karbon Fiyatlandırması Geliri 104 Milyar Dolara Ulaştı

Dünya Bankası'nın yayımladığı rapora göre, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan gelir 2023'te 104 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Raporda, karbon fiyatlandırma gelirlerinin geçen yıl artarak ilk kez 100 milyar dolar eşiğini aştığı belirtildi. Gelirin yarısından fazlasının iklim ve doğayla ilgili programların finansmanı için kullanıldığı ifade edilen raporda, orta gelirli büyük ülkelerin karbon fiyatlandırması uygulamasında ilerleme kaydettiği vurgulandı. Ancak raporda, küresel karbon fiyatı kapsamı ve seviyelerinin Paris Anlaşması'nın hedeflerini tutturamayacak kadar düşük olduğu da belirtildi.

21.05.2024 19:47
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Dünya Bankası, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan gelirin 2023'te 104 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Banka, "Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri 2024" raporunu yayımladı.

Dünyadaki karbon fiyatlandırmasına ilişkin gelişmelerin ele alındığı raporda, karbon fiyatlandırma gelirlerinin geçen yıl artmaya devam ederek ilk kez 100 milyar dolar eşiğini aştığı aktarıldı.

Raporda, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan gelirin 2023'te 104 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Dünya çapında faaliyette olan 75 karbon fiyatlandırma aracı olduğu kaydedilen raporda, toplanan gelirin yarısından fazlasının iklim ve doğayla ilgili programların finansmanı için kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, Brezilya, Hindistan, Şili, Kolombiya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu orta gelirli büyük ülkelerin karbon fiyatlandırması uygulamasında ilerleme kaydettiği ibelirtildi.

Karbon fiyatlandırmasının uygulama açığının kapatılmasına yardımcı olmak için zemin kazanmaya devam ettiği ancak geçen yıl kaydedilen ilerlemenin yavaş olduğu vurgulanan raporda, uygulanan karbon vergileri ve emisyon ticareti sistemlerinin küresel emisyonların yaklaşık yüzde 24'ünü kapsadığı aktarıldı.

Raporda, enerji ve sanayi gibi geleneksel sektörler hakimiyetini sürdürürken, havacılık, denizcilik ve atık gibi sektörlerde karbon fiyatlandırmasının giderek daha fazla dikkate alındığı kaydedildi.

Bankanın raporunda, rekor gelirlere ve büyümeye rağmen küresel karbon fiyatı kapsamı ve seviyelerinin Paris Anlaşması'nın hedeflerini tutturamayacak kadar düşük olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: Karbon Fiyatlandırması Geliri 104 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika

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