Dünya Bankası Türkiye'ye 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye'ye 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Dünya Bankası, Türkiye'nin elektrik iletim hatlarını iyileştirmek için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

25.11.2024 19:16
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Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, gelecek 6 ay içerisinde Türkiye'nin elektrik iletim hatlarını iyileştirmek için operasyon hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu, 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolar eder." dedi.

Lopez, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) tarafından düzenlenen "Climate Talks" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Net-Sıfır 2053'e Giden Yolda Türkiye'nin Yeşil Kalkınmasının Finansmanı" başlıklı panelde konuştu.

Elektrik üretiminde karbon salımının azaltılması gerektiğine işaret eden Lopez, bu kapsamda Türkiye'nin elektrik iletim altyapısını güçlendirmek için bankanın yatırım yapacağını ifade ederek, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolar eder. Ama bu yeterli değil. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankasının kurumlarından Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile birlikte Türkiye'nin sanayi sektörünün sermayeleşmesine yardımcı olacak projelerde kullanılmak üzere bugün 5 milyar dolarlık bir finansman imzalandığını anımsatan Lopez, "Geçen yıl sadece Dünya Bankası, sanayiye yönelik 2 milyar dolarlık bir onay verdi, ayrıca Türk Eximbank ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık. Türk Eximbank, karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemelere uyum sağlamak isteyen şirketlere kredi verecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki yeşil finansman portföyümüz 1,4 milyar avro düzeyinde"

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Direktörü Kirk Mildner, bankanın Türkiye'deki yeşil finansman çalışmalarının siyasi ve ikili işbirliği çerçevesinin bir parçası olarak öne çıktığını belirterek, "Bu yıl Türkiye'de 12 milyar avrodan fazla yeşil tahvil ihraç ettik. Türkiye'de 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz ve özellikle kalkınma bankalarıyla olan stratejik ortaklığımız büyük bir değer taşıyor. Ülkedeki yeşil finansman portföyümüz 1,4 milyar avro düzeyinde." dedi.

KfW'nin Türkiye'deki yeşil finansman çalışmalarının daha genişleyeceğini ifade eden Mildner, "Büyük ihtimalle bugün ve yarın, KfW aracılığıyla ek finansman paketlerinin sağlanması üzerine görüşmeler yapılacaktır." dedi.

Mildner, sanayi üretiminde enerji verimliliğinin programlarında kilit bir unsur olduğunun altını çizerek, "Kalkınma bankalarıyla işbirliği içinde kamu sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. Kamu binalarında, özellikle okullarda enerji verimliliği çalışmalarına odaklanıyoruz. Okullar için güneş enerjili çatı sistemleri ve enerji tasarruflu yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Mildner, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra KfW'nin "daha iyi yeniden inşa" prensibi doğrultusunda kamu binalarını daha güvenli, işlevsel ve enerji verimli hale getirme çalışmalarına odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Türkiye'ye 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

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