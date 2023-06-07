Merkez Bankası son 2 ayda 96 ton altın sattı! - Son Dakika
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Merkez Bankası son 2 ayda 96 ton altın sattı!

07.06.2023 17:42

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Merkez Bankası mart ayında 15.3 ton, nisan ayında ise 80.8 ton altın satışı yaptı. Nisanda açık ara dünyanın en çok altın satan merkez bankası olan TCMB, böylece son 2 ayda 96.1 ton altın sattı.

Dünya Altın Konseyi nisan ayına ilişkin resmi altın rezervi verilerini yayımladı. Buna göre nisan ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 71 tonluk bir düşüş yaşandı. Bu, Mart 2022'den bu yana altın rezervlerindeki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

MERKEZ BANKASI 2 AYDA 96 TON ALTIN SATTI

Dünya Altın Konseyi 2023 genelinde merkez bankalarının alım tarafında olmasını beklediklerini, nisan ayındaki düşüşün TCMB tarafından yapılan satış sebebiyle yaşandığını bildirdi. Açıklanan verilere göre TCMB nisan ayında 80.8 ton altın sattı. Raporda bu satışların iç talebe cevap vermek için yapıldığı ifade edildi. Mart ayında da 15.3 tonluk satış yapan TCMB'nin altın rezervleri böylece 2 ayda 96.1 ton azaldı.

YILIN İLK 4 AYINDA REZERVLERDE 50 TON DÜŞÜŞ YAŞANDI

Habertürk'te yer alan habere göre, TCMB yılın ilk 2 ayında ise toplam 45.6 tonluk altın alımı yapmıştı. Böylece yılın ilk 4 ayında rezervlerde net 50.5 ton düşüş yaşandı. Toplam altın rezervi 491.5 tona geriledi. Son 2 aydaki satışlardan önce TCMB 15 ay üst üste altın rezervlerinde artışa gitmişti.

EN FAZLA ALIMI POLONYA YAPTI

Nisan ayında TCMB'nin ardından en fazla altını, 13 ton ile Kazakistan Merkez Bankası, 2 ton ile Özbekistan ve 0.6 ton ile Kırgızistan merkez bankaları sattı. En fazla alım ise 15 ton ile Polonya Merkez Bankası tarafından yapıldı. Çin Merkez Bankası nisanda altın rezervlerini 8 ton, Çekya Merkez Bankası ise 2 ton artırdı.

2022'DE EN ÇOK ALIMI TCMB YAPMIŞTI

2022 yılında ise TCMB 147.6 tonluk alım ile dünyanın en fazla altın alımı yapan merkez bankası olmuştu. Geçen yıl genelinde altın alımında TCMB'yi 62 ton ile Çin Merkez Bankası ve 47 tonluk alım ile Mısır Merkez Bankası takip etmişti.

YORUMLAR (3)
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası son 2 ayda 96 ton altın sattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası son 2 ayda 96 ton altın sattı! - Son Dakika
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