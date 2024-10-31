Dünya Helal Zirvesi 2024 İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Helal Zirvesi 2024 İstanbul'da

60 ülkenin katılacağı Helal Expo, helal pazarının geleceği için önemli fırsatlar sunacak.

31.10.2024 19:17
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"Helalde Başarılı 10 Yıl" mottosuyla 27-30 Kasım 2024'te İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi'nin özel alanlarından biri olan Helal Expo, bu yıl 60 ülkenin ticari heyetini ağırlayacak.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Helal Expo 2024, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte, helal pazarının geleceğine yön verecek.

Helal gıda, finans, moda, sağlık, turizm, private label gibi dünya genelindeki çeşitli sektörlerden uzmanların bir araya geldiği Helal Expo 2024, iş fırsatlarını artırmayı, sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Helalde Başarılı 10 Yıl" mottosuyla 27-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi'nin, Helal Expo'yla birlikte ülke ekonomisi ve dünya helal pazarına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

10 trilyon dolarlık sektör buluşması

Dünya genelindeki en büyük helal organizasyonlarından olan Helal Expo, sektörler alanında yeni iş birlikleri ve sunduğu alternatif pazarlar ile ticarete yeni bir boyut kazandırıyor.

Bu yıl 10 trilyon dolara yaklaşan küresel helal pazarının gelecek dönemde hızla büyümesi beklenirken, fuarda Ticaret Bakanlığının davetiyle dünya helal gıda pazarının yüzde 70'ini oluşturan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülkenin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumu'nda ağırlanacak.

Fuarda, yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, tedarikçiler ve uluslararası ticaret odalarından iş insanları ile birlikte gıda ve içecek, sağlık ve güzellik, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden profesyoneller de yer alacak.

Helal Expo 2024'te, çeşitli ülkelerin iş forumları, ülkeler arası potansiyellerin keşfedilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek. Bu forumlar, katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi sunarken, aynı zamanda ticari fırsatları değerlendirme imkanı da sağlayacak.

Global ölçekte helal pazarını İstanbul'da buluşturacak Helal Expo, geçen yıl 100'den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçi etkinliğe katılmış, 15 bin metrekareye yakın stant alanı kurularak 45'ten fazla katılımcı ülke etkinlikte yer aldı. Bu yıl ise benzer seviyede yüksek katılım ve etkileşim bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Turizm, Finans, Dünya, Moda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Helal Zirvesi 2024 İstanbul'da - Son Dakika

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