Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları pazarda 5 bin 300 liraya kadar alıcı buluyor

Orijinalleri 10 bin dolar ve fazlasına satılan dünyaca ünlü markaların taklit çantalarında fiyatlar Bakırköy Pazarı'nda 40 liradan başlayıp, 5 bin 300 liraya kadar çıkıyor. Satıcıların gerçeğinden ayırt edilmesinin mümkün olmadığını savunduğu ürünler bu fiyatlara alıcı buluyor. Pazardaki en pahalı çantaların bulunduğu tezgahın sahibi Emin Kılıç, "Orijinalden tek farkı sertifikası. Başka da bir farkı yok. İçi dışı aynı, farkını bulana da hediye ediyoruz. TikTok ünlüleri hastalar bize" dedi. Pazara alışveriş yapmaya gelen Serap Korkmaz, "Taklit çanta da alıyorum çünkü orijinalleri oldukça pahalı" diye konuştu.

"TEK FARKI SERTİFİKASI; ÜNLÜLER ALIYOR"

Pazarcı Emin Kılıç "300 liradan bin 800'e, 4 bin 300'lere kadar yolu var. En pahalısı 5 bin lira. Kalite kalite değişiyor, beş parmağın beşi de bir değil. Bunun çöpü de var kalitelisi de var. Ondan ona fiyatlar artıyor ve değişiyor. Alanlar hasta, ünlüler de hasta. Bu çanta 5 bin 300 lira. Orijinalden tek farkı sertifikası. Başka da bir farkı yok. İçi dışı aynı, farkını bulana da hediye ediyoruz. TikTok ünlüleri hastalar bize. Takıp takıp buraya geliyorlar, 500'lük çantaları alıp orijinalmiş gibi alıp hava atıyorlar. Kart geçiyor, komisyon oluyor. Cüzdanlar da 100 ile 500 arası değişiyor" dedi.

"BİZİM ÜRÜNLER O KADAR ORİJİNAL DEĞİL"

Pazarcı Ahmet Tunalı da, "40 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Biz orta kalem satıyoruz. Bizim ürünler o kadar orijinal değil. Benimkiler dışardan bakınca anlaşılıyor. Genel de yabancılar alıyor. Türkler nadir alıyor" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 80'İ ARAP MÜŞTERİ; HER TÜRLÜ ÖDEME TERCİHİ VAR"

Pazarcı Dilek Unvan da, "En pahalı çanta 350 en ucuz çanta 280. Orijinal markalarla birebir. Bazı yerlerde daha pahalı ama sürümden kazanıyorum. Benim 350'ye sattığım çantayı 650'ye de satıyorlar. Ben 10 tane, onlar 1 tane satıyor. İnsanları kandırmak bana uymuyor. Taklit çantaları alanlar çok fazla ama ben Türklere satmıyorum. Benim müşterilerim Araplar. Yüzde 80'i öyle. Ben çantaya 280 lira dediğim zaman 'ooo' diyorlar. Bu çantalar pahalı geliyor. Sattığım çantanın arkasındayım, bir şey olduklarında getirebilirler. Kart, mobil bankacılık her türlü ödeme işlemi var" ifadelerini kullandı. Bir başka esnaf da, "Ne alırsanız bizde 70 lira, büyüğü de küçüğü de aynı para. En ucuz çantayı biz satarız. Ucuz satıyoruz, çok satıyoruz. 5 lira karımız var sürümden kazanıyoruz" dedi.

"PAZARDA BİR ÇANTAYA MAKSİMUM 500 LİRA VERİRİM"

Pazara alışveriş yapmaya gelen Ayşe Aydın, "Pazar şartlarını düşünürsek bir çantaya maksimum 500 lira veririm. Normal şartlarda piyasayı düşünmezsek 5 bin lira vermem. Şu anki orijinal çantalara dokunulmadığı için düşünebilirim. Etiketinden, orijinal kodundan anlaşılabilir. Birebir yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ama çok yakın yaptıklarını duydum" diye konuştu.

"ORİJİNALLERİ PAHALI OLDUĞU İÇİN TAKLİT ÇANTA ALIYORUM"

Alışveriş yapmaya gelen Serap Korkmaz da, "Pazarda bir çantaya en fazla 70 lira veririm. Daha fazlası verilmez. Eskiden 25-30 liraya satılıyordu. Şimdi 70 lira ucuz bize göre. Taklit çanta da alıyorum çünkü orijinalleri oldukça pahalı. Haliyle bize de taklidini almak düşüyor. O yüzden buralardayız zaten. Semt pazarları daha cazip oluyor. Hayatta bir çantaya 200 liradan fazla vermem" ifadelerini kullandı. Şebnem Güler de, "Ayakkabıya da çantaya da 5 bin lira veririm. Orijinal değilse vermem. Genelde pazardan değil mağazadan alıyorum" dedi.