Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti.

"UKRAYNA TAHIL SEVKİYATINA HAZIR"

Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.

"GARANTÖRLÜĞÜMÜZÜN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ"

Ukrayna lideri Zelenski ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

LİMANDA İNCELEMELER YAPIP YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Resmi Facebook sayfasından açıklama yapan Zelensky, limanda incelemeler yapıp yetkililerle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemeler ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.