Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti.
Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.
Ukrayna lideri Zelenski ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Resmi Facebook sayfasından açıklama yapan Zelensky, limanda incelemeler yapıp yetkililerle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemeler ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.
Son Dakika › Ekonomi › Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi - Son Dakika