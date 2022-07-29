Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi - Son Dakika
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Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi

29.07.2022 14:34

Savaş nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarında kilitli kalan tahıllar Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde dünyaya dağıtılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Odessa Limanı'nda yaptığı açıklamada, tahıl sevkiyatına başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) işaret beklediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti.

Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

"UKRAYNA TAHIL SEVKİYATINA HAZIR"

Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.

Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

"GARANTÖRLÜĞÜMÜZÜN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ"

Ukrayna lideri Zelenski ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

LİMANDA İNCELEMELER YAPIP YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Resmi Facebook sayfasından açıklama yapan Zelensky, limanda incelemeler yapıp yetkililerle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemeler ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.

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Ukrayna'da tahıl sevkiyatı için son hazırlıklar Ukrayna'da tahıl sevkiyatı için son hazırlıklar

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Son Dakika Ekonomi Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi - Son Dakika
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