Düzce Belediye Başkanı Emeklilere Su Ücretsiz

Ekonomi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 65 yaş üstü emeklilerden aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketiminden ücret almayacaklarını açıkladı.

31 Mart 2024'te yapılacak seçimler öncesi "Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Proje" hazırlayan Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 25 Şubat'ta düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantı ile projelerini kamuoyuna duyuracak.

Mobilya kent, millet bahçesi-2, içme suyu ana hattı ve arıtma tesisi, bin 250 kilometre şehir şebekesinin yenilenmesi, Melen boyu çevre yolu gibi bazı mega projelerini daha önce açıklayan Özlü'nün son müjdesi ise emeklilere yönelik oldu.

Seçim gezilerinde emeklilerden gelen taleplere duyarsız kalmayan Başkan Faruk Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmaya da imza atacak.

Müjdesini duyuran Faruk Özlü, "Emekliler ile ilgili zaman zaman bize sıkıntılar iletiliyor. Emeklilerimiz 'hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz' diyorlar. 65 yaş üstü emeklilerimiz için 5 metreküpe kadar su parası almayacağız" diye konuştu.

Görev süresindeki 5 yıl boyunca Düzce'nin sınır komşusu olan Bolu ve Sakarya'ya oranla hem içme suyu, hem de atık su ücretlerini düşük tutarak sabit ve ucuz fiyat politikası uygulayan Özlü, yeni dönemde emeklilere 5 metreküp suyu ücretsiz şekilde ulaştıracak. - DÜZCE