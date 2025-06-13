Düzce'de 5 GW Güneş Hücresi Fabrikası - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de 5 GW Güneş Hücresi Fabrikası

13.06.2025 11:18
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Schmid Pekintaş ve JTPV, Düzce'de 2026'da faaliyete geçecek 5 GW kapasiteli fabrika kuracak.

Schmid Pekintaş ve Çinli JTPV firmaları, güneş enerjisi sistemlerinin en önemli teknolojisi olan hücre (solar cell) üretimi için Düzce'de 5 gigavat kapasiteli fabrika kuracak.

Bu yıl temelleri atılacak tesisin 2026'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında teşvik alan Schmid Pekintaş, bu yatırımla tamamen yerli üretim hedefliyor.

Schmid Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, AA muhabirine, HIT-30 kapsamında yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin daha kolay hale geleceğini söyledi.

Güneş hücresinin teknolojik olarak zor üretildiğini belirten Olcay, "Güneş paneli unsurlarından alüminyum çerçeve, cam üretimi ve iş gücümüz mevcut. Hükümet, HIT-30 Programı kapsamında bir çağrı yaptı. 'Bu konuda da bir teşvik programı uygulayacağım.' dedi. Biz de bu çağrı kapsamında üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için karar verdik. Bu yatırımı uzun zamandır planlıyoruz." diye konuştu.

Olcay, güneş hücresi üretiminde teknoloji sağlayıcısı olarak Çinli JTPV ile anlaştıklarını, güneş hücrelerinin TOPCon Plus (TOPCon+) teknolojisiyle üretileceğini söyledi.

Güneş enerjisinde TOPCon+'nın en ileri teknoloji olarak değerlendirildiğine işaret eden Olcay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hücrelerin verimliliği oldukça yüksek. Günün sonunda bağımsız bir üretim yapmayı arzu ediyoruz. Sadece kendi güneş paneli üretimimizde değil tüm panel üreticilerine bu hücreyi sağlamayı hedefliyoruz. Bu fabrika yatırımını iki etap olarak belirledik. İlki HIT-30 kapsamındaki gereklilikleri yerine getirecek şekilde olacak. Bunun için fizibilite çalışmalarımız ve teknik yeterlilik ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fabrika için yakın zamanda ilk kazmayı vuracağız ve 2026'da faaliyete geçecek. Fabrikamızda tamamen yerli üretim öngörüyoruz."

"Türkiye ve ABD pazarını hedefliyoruz"

Olcay, ilk etapta Türkiye ve ABD pazarında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini anlattı.

"Daha sonra da özellikle Afrika ülkelerinde, elektriğe ve enerjiye muhtaç bu coğrafyada da faaliyette olmayı hedefliyoruz." diyen Olcay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece hücre satarak değil enerji sistemleri kurarak var olmayı arzu ediyoruz. Saflaştırılmış polisilikon ham maddesini ABD, Norveç ve Almanya gibi ülkelerden sağlamayı hedefliyoruz. Buna ilişkin araştırmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güneş, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de 5 GW Güneş Hücresi Fabrikası - Son Dakika

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