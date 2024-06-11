Düzce'de Fındık İşleme Tesisi Açıldı

Ekonomi

Fındık üretiminin öncü şehirlerinden birisi olan Düzce'de fındık işleme tesisi açıldı.

Her yıl binlerce ton fındık üretimi yapan Düzce'de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile entegre fındık işleme tesisi açıldı. Açılışa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ile çiftçiler katılım sağladı. 8 saatte 2 ton fındık kırma kapasitesi olan makine ile 3 ton fındığı 5 saatte kurutan makinelerin de tesiste olduğunu dile getiren Vali Selçuk Aslan, "Düzce en genç şehir olmasına rağmen tarım sektörü garipsenmeyecek ölçüdedir. Ekonomik büyüklüğünün yüzde 15'ini tarım sektöründen elde etmekteyiz. Mülki sınırlarımızın yüzde 20'sinde tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Düzce'de tarım denince olmazsa olmaz fındık oluyor. Farklı yıllarda havanın durumuna göre üretim rakamımız farklılık göstermekle beraber yıllık ortalama 75 bin ton fındık üretiyoruz. Yaklaşık 5-7 tonu Gümüşova'da üretiliyor. Gümüşova ziraat odası başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.

"Ziraat odalarının mevzuatı değişti"

Ziraat Odaları'nın proje yazmasının önünün mevzuat değişikliği ile başladığını dile getiren Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ziraat odamızı ve başvuruya ortak olan Gümüşova Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Özellikle mevzuatımız değiştikten sonra ziraat odalarımız Türkiye'nin her tarafında bu gibi projelere imza atmaya başladılar. Tabi hem bulundukları bölgelerin tarımsal kalkınmalarına hem de çiftçi refahına büyük katkı sağlıyorlar. Bunlar çok önemli. Özellikle mevzuatımız değiştikten sonra alt yapımızı güçlü hale getirmeye çalıştık. Ziraat odaları bilgi iletişim merkezini kurduk. İletişim sistemini kurduk. Türkiye'nin her tarafında bütün odalarımız tapuya giriyorlar sorgulama yapıyorlar, nüfusa giriyorlar sorgulama yapabiliyorlar. Bildirimlerini sosyal güvenlik kurumuna daha rahat yapabiliyorlar. Tarım bakanlığımız ile de bilgi paylaşım protokolü imzaladık. Artık Ziraat odalarımız ÇKS ile de uyumlu hale geldik. Entegre Fındık İşleme tesisinin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gümüşova Entegre Fındık İşleme tesisi açıldı. Çiftçiler ürettikleri fındığı kurutup ayıklayabileceği tesiste ayrıca paketleme de yapılabilecek. - DÜZCE