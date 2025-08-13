Düzce'de Nefes Kredisi Talebi Artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz ay yine Merkez Bankamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın izniyle Nefes Kredisi'ni yapmıştık. Yaklaşık bize verilen miktar 30 milyar liraydı. Neredeyse 1 haftada bu bitti. İlave limiti de inşallah yarın isteyeceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binasının temel atma töreninde, kentin iş dünyası, kamu ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonla Türkiye'ye örnek olduğunu bildirdi.

Türkiye'de marka olmuş şehirlerin hepsinde bu birlikteliğin görüldüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, Düzce'de de bu dayanışmayı görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, hizmet binası yapımının vizyon işi olduğunu dile getirerek, DTSO'nun da üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayarak hizmet binasını şehre kazandıracağını ifade etti.

Ticaret ve sanayi odalarının akredite sisteminin, otellerin yıldızlama sistemine benzediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Dünyada ticaret ve sanayi odalarının vermiş olduğu hizmeti ölçen, değerlendirme yapan kuruluşlar var, bunlar da yıldız verirler. Düzce Ticaret ve Sanayi Odamızın da almış olduğu yıldız, beş yıldızdır. Yani Paris, Berlin, Londra ticaret ve sanayi odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa Düzce'deki odamız da aynı standartta hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

"Konumuz finansmana erişim"

Hisarcıklıoğlu, yarın üyelerinin talepleriyle ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'la İstanbul'da bir araya geleceklerini belirterek, "Başta konumuz finansmana erişim. Kredi limitleri ve ticari kredi kartlarına ilişkin yaşadığımız sorunları anlatacağız. Geçtiğimiz ay yine Merkez Bankamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın izniyle Nefes Kredisi'ni yapmıştık. Yaklaşık bize verilen miktar 30 milyar liraydı. Neredeyse 1 haftada bu bitti. Düzce'den de 145 firmamız bundan faydalandı. İlave limiti de inşallah yarın isteyeceğiz. Bunu da üyelerimizin kullanması için devreye alacağız." diye konuştu.

Vali Selçuk Aslan ise kentin Türkiye'nin en genç vilayeti olduğunu hatırlatarak, kentin gelişmişlik endeksinde ilk 20'de yer aldığını söyledi.

Düzce'nin 2 milyar 211 milyon dolar ihracat yaptığını belirten Aslan, bu rakamların üzerine koyarak ilerlediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de inşa edilecek hizmet binasının bir bloğunun iş merkezi olarak kullanılacağını aktararak, bunun şehrin ticaretine katkı sağlayacağını bildirdi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, hizmet binasını, 2026 yılının Haziran ayında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından DTSO yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı.