Düzce\'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 137.877\'ye Ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 137 877 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 137 bin 877 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 65 bin 500 otomobil, 2 bin 724 minibüs, bin 493 otobüs, 19 bin 954 kamyonet, 5 bin 364 kamyon, 28 sin 518 motosiklet, 13 bin 820 traktör, 504 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
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