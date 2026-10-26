Düzce İl Özel İdaresi 48 çiftçiye sera, 8 ilçeye mobil mutfak verdi

Düzce'de hayata geçirilen "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 48 çiftçiye sera dağıtımı gerçekleştirildi. "Yöresel Lezzetler Hünerli Ellerle Yaşatılıyor Projesi" kapsamında ise Düzce'nin 8 ilçesine mobil mutfak desteği sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresinin, tarımsal üretimi artırmak, çiftçileri desteklemek ve yöresel lezzetlerin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü proje çerçevesinde 48 çiftçiye sera, 8 ilçeye ise mobil mutfak dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve ilgililer katıldı.

"Özel İdare artık yol ve suyun ötesinde hizmet veriyor"

Törende konuşan Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresinin son yıllarda altyapı hizmetlerinin yanı sıra tarım, turizm ve ekonomik kalkınmaya yönelik projelere de ağırlık verdiğini söyledi. Koç, "Bugün burada 8 mobil mutfağın ve örtü altı seracılıkla ilgili projemizin dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Her bu tarz programda söylediğimiz gibi İl Özel İdaresinin artık birkaç yıldan beri yolun, suyun haricinde tarıma, turizme ve ilimizin her türlü girişimine katkı sağlamak adına çalışmalar yaptığını belirtmek istiyorum. Birkaç yıldan beri yaptığımız projeler kapsamında Gümüşova ilçemizde fındık kırma tesisi, Yığılca ilçemizde arı bal dolum tesisi, Akçakoca ilçemize toprak analiz cihazı ve soğutmalı süt tankı kazandırdık. Bugün de her ilçemize mobil mutfak gibi projelerle şehrimizin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Öztürk, "Tarımın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Özel İdaresinin tarımdan sosyal yaşama kadar birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün gerek örtü altı yetiştiriciliği gerekse yöresel lezzetler mutfağı, aslında temelinde Düzce'nin tarımına ve hayvancılığına destek veren faaliyetlerdir. Biliyorsunuz, Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. İnsanlar, orada ölenlerden önce gıda tedarik zincirinin güvenliğini konuştular. Yani savaşta kaç kişinin öldüğünden daha önemli bir konu olarak Ukrayna'nın buğdayının dünyaya dağıtılması gündeme geldi" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan savaşların ve salgın döneminin gıda güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Dünyanın değişik coğrafyalarında çıkan savaşlarda insan ölümlerini azaltmak için değil, enerji güvenliği ya da gıda arz güvenliği için ara verildiğini görüyoruz. Yine pandemide, 'medeni' dediğimiz Avrupa ülkelerinin gıda tedarik zinciri için birbirlerinin, tabiri caizse, havaalanlarına ve mallarına nasıl el koyduğunu gördük. Bu anlamda tarımın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğuna hepimiz bir kere daha şahit olduk. Bu doğrultuda Sayın Valimizin önderliğinde, İl Özel İdaresinin himayesinde, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, bizler de elimizden geldiği kadar Düzce'nin tarımının gelişmesine hep beraber hizmet etmeye gayret gösteriyoruz."

Keşir: "Örtü altı seracılık son derece kıymetli"

AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise kentin verimli tarım arazilerine sahip olduğuna dikkati çekerek, örtü altı yetiştiriciliğinin yıl boyunca üretim yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Keşir, "Bugün çiftçilerimizle bir aradayız. Düzce, bereketli topraklara sahip. Hani bu bölge için 'İnsan diksen yeşerir' derler, biliyorsunuz. Ama bizim için sadece belli mevsimlerde değil, yıl boyunca tarım yapılabilmesi adına örtü altı seracılığı son derece kıymetli. Ben özellikle İl Tarım Müdürümüzün şahsında tarım teşkilatımıza da son dönemlerde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Özlü: "Ay'a gitmesek te olur ama aç olmaz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarım ve gıda üretiminin ülkeler açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Savunma sanayisindeki tecrübesinden örnek veren Özlü, "Tarım gerçekten stratejik bir sektördür. Tarımla uğraşan arkadaşlarımız çok kıymetli. Ben savunma sanayisi uzmanıyım, kökenim oradan geliyor ama şunu ifade edeyim; Ay'a gitmesek de olur ama aç olmaz. Yani gıda, tarım ve beslenme gerçekten önemli. Bu stratejik çalışmayı da çok değerli buluyorum. İl Özel İdaremizin önemli faaliyetlerinden birisi olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

Vali Makas: "Hizmetlerimizin merkezinde insan var"

Düzce Valisi Mehmet Makas da konuşmasında kamu kurumlarının temel görevinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetini sağlamak olduğunu belirtti. İl Özel İdaresi ve belediyelerin görevlerini düzenleyen mevzuata dikkat çeken Makas, "Benden önce Sayın Bakanımız da milletvekillerimiz de çok güzel hususları arz ettiler. Gerek İl Özel İdaresi Kanunu'nda gerekse Belediye Kanunu'nda bir madde var. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber geldi o madde. 'Mahalli müşterek nitelikteki her türlü ihtiyacı görür' diyor. Bu maddenin temelinde, benim bütün konuşmalarımda belirttiğim üzere, insan odaklılık var. Ülkemizde insanımıza odaklanma, insanımıza hizmet etme ve vatandaşın memnuniyetini oluşturma noktasında bir emek, bir hedef ve bir misyon var" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 48 çiftçiye sera desteği sağlanırken, "Yöresel Lezzetler Hünerli Ellerle Yaşatılıyor Projesi" kapsamında Düzce'nin 8 ilçesine mobil mutfak dağıtımı gerçekleştirildi.

Projelerle Düzce'de tarımsal üretimin desteklenmesi, örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.