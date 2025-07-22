Ecogreen, 76,7 Milyon Euro Finansman Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ecogreen, 76,7 Milyon Euro Finansman Sağladı

Ecogreen, 76,7 Milyon Euro Finansman Sağladı
22.07.2025 12:22
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Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji yatırımları için Aka Bank ile 76,7 milyon Euro anlaşma imzaladı.

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda Alman Aka European Export Trade Bank ile 76,7 milyon Euro tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda Almanya merkezli Aka European Export Trade Bank ile 76,7 milyon Euro tutarında yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi. Euler Hermes destekli ve 17 yıl vadeli olarak planlanan anlaşma, bankanın CEO'su Marck Wengrzik, İhracat ve Acente Finansmanı Başkanı Matthias Wietbrock ve Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu arasında imzalandı.

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, yaptığı açıklamada; "Finansman kapsamında hayata geçirilecek yenilenebilir enerji yatırımları, Ecogreen Enerji Holding'in kurulu gücünü ve teknik-operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırırken; aynı zamanda Türkiye'nin temiz enerji üretim potansiyelini güçlendirerek enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu stratejik adım, şirketin yenilenebilir enerji sektöründeki uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen ve istikrarlı yatırım yaklaşımını somut biçimde ortaya koyan önemli bir ilerleme aşamasıdır.

Ecogreen Enerji Holding, bu kapsamlı finansman anlaşmasıyla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki liderliğini pekiştirirken; ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda üretme yönündeki taahhüdünü de güçlendirmektedir. Önümüzdeki dönemde de enerji dönüşümüne yön veren projelere öncülük etmeye, güçlü finansal yapısıyla ülke ekonomisine ve enerji altyapısına değer katmaya kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Osman Uğurlu, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ecogreen, 76,7 Milyon Euro Finansman Sağladı - Son Dakika

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