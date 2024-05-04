Edirne'de Bulgarların alışveriş mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Bulgarların alışveriş mesaisi sürüyor

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Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle Ulus Pazarı yoğunluk yaşarken, özellikle Bulgar ve Yunan vatandaşları alışveriş için tercih ediyor. Bulgar vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını belirtirken, esnaflar da Bulgarların Edirne'de alışveriş yapmasından mutlu olduklarını ifade etti.

04.05.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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Edirne'de Bulgarların alışveriş mesaisi sürüyor

EDİRNE - Edirne'de sosyete pazarı olarak da bilinen ve binlerce yerli ve yabancı turistin yılardır bütün alışveriş ihtiyacını karşıladığı Ulus Pazarı Bulgar müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve her yıl binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle Ulus Pazarı doldu taştı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle Edirne'de tarihi kalabalık yaşanıyor. Edirne'ye akın eden yerli ve yabancı turistler, Ulus Pazarı'nda da yoğunluk oluşturdu.

Özelikle son yılarda Bulgar ve Yunan vatandaşları alışveriş yapmak için Sosyete Pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarını tercih etmeye devam ediyor.

Özelikle Bulgar vatandaşların alışveriş noktası haline gelen Ulus Pazarı, Yunanistan ve çevre illerden de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Edirne Ulus Pazarında alışveriş yapan Bulgar vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Pazar esnafı da Bulgar vatandaşların Edirne'de alışveriş yapmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Öte yandan Edirne'deki sınır kapılarında da alışveriş yapmak için gelen araç yoğunluğu olduğu görüldü.

"Fiyatlar çok fazlasıyla uygun"

Edirne'de alışveriş yapan Bulgar vatandaş Santa Dimitrova, "Edirne'ye alışveriş yapmaya geldik. Evin ihtiyaçlarını aldık ve çok da memnununuz. Fiyatlar çok fazlasıyla uygun" dedi.

"Karnımızı doyuruyoruz"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen vatandaşlardan İsmet Yakup, "Karnımızı duyuruyoruz. Edirne'yi seviyoruz ve geziyoruz. Ayda en az 2 defa geliyoruz. Edirne hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Ulus Pazarı esnaflarından Gülay Kaya, "Genelikle Ulus Pazarına Bulgarlar geliyor. İşlerimiz bereket versin memnunuz. Bulgarlar da bizden memnun ve bir sorun yok" şeklinde konuştu.

Esnaflardan Bekir Kaya, "işlerimiz güzel Edirne'de pazarımızdan memnunuz. Bulgar ve Yunanlar geliyor ama çoğunlukla Bulgar geliyor. Onlar bizden memnun biz de onlardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Bulgarların alışveriş mesaisi sürüyor - Son Dakika

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