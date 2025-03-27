Edirne'de ekmek fiyatı mahkemelik oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de ekmek fiyatı mahkemelik oldu

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Edirne'de 10 liradan 15 liraya yükseltilen ekmek fiyatı mahkemelik oldu. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki itirazların valilikçe oluşturulan komisyon tarafından reddedildiği ve valilik tarafından hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

27.03.2025 16:28
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Edirne'de geçtiğimiz hafta 10 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 50 zamla 15 liraya yükseltildi. Edirne Valiliği, fırıncıların talebi üzerine bağlı bulundukları odalar tarafından yapılan ekmek zammına itirazda bulundu.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönünde gelen şikayetler ve Edirne Valiliği tarafından yapılan itiraz üzerine komisyon kurulduğu belirtildi. Belediye, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisinden oluşan 4 kişilik komisyonda, Valiliğin zamma itiraz talebinin oy çokluğu ile reddedildiği aktarıldı.

Edirne'de ekmek fiyatı mahkemelik oldu

VALİLİK DAVA AÇACAK

Açıklamada ekmek fiyatları hakkında bundan sonra Edirne Valiliği tarafından hukuki yollara başvurulacağı bildirildi. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ilçesinde faaliyette bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20.03.2025 tarihli ve 29 no'lu kararı ile onaylanarak, 22.03.2025 Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulan 220 gram ekmek 15,00 TL. 440 gram ekmek 30,00 TL. (Kilogram fiyatı 68,18 TL.) olarak belirlenmiş ve tarife fiyatları 25.03.2025 tarih ve 940 sayılı yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki şikayetlere istinaden 'Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Azami Fiyat Tarifesi'ne; 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 12'nci maddesi 1'inci fıkrasının 1. bendine dayanılarak hazırlanan 'Tacir ve Sanayi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında' yönetmeliğin 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre Valiliğimizce itiraz edilerek komisyon kurulmuştur. Komisyon Valiliğimiz temsilcisi, Edirne Belediyesi temsilcisi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ve Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcisi olmak üzere 4 üyeden oluşmaktadır. 25.03.2025 günü yapılan toplantıda Valilik temsilcisi itirazın kabulü yönünde oy kullanırken, diğer taraflar itirazın reddi yönünde oy kullanmış olup 1 üyenin kabul 3 üyenin ret oyu vermesi nedeniyle oyçokluğuyla tarifeye itiraz talebimiz reddedilmiştir. Ekmek fiyatları hakkında bu aşamadan sonra Valiliğimizce dava açmak suretiyle hukuki yollara başvurulacaktır"

Edirne\'de ekmek fiyatı mahkemelik oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de ekmek fiyatı mahkemelik oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ponçik Pamuk:
    mahkemelik olsun bi zahmet . ekmeğe 15 lira veren un alıp kendide yapar ekmeğini 11 1 Yanıtla
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