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Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü - Son Dakika

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü

Edirne'de havaların soğuması ve Marmara Denizi'nde balığın bollaşması ile birlikte hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düştü. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

21.11.2023 - 12:38,  Güncelleme: 13:28
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Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgahları şenlendirdi. Geçtiğimiz günlerde kilosu 100 liradan satılan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar, sıraya girerek balık almaya başladı. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 50 liradan alıcısını buldu. Balıkçı Yusuf Çimen, ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlara akın etti

"BALIK, TAVUK ETİNDEN DAHA UCUZ"

Balık fiyatlarının tavuk etinden daha ucuz olduğunu söyleyen Çimen, hamsi bolluğunun tezgahlara yansıdığını ve fiyatların 50 liraya kadar düştüğünü aktardı. Balık almaya gelen vatandaşlardan İlhan Abdül, torunlarının balık çok sevdiğini ve fiyatın düştüğünü görünce 3 kilo aldıklarını aktardı.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlara akın etti

VATANDAŞLAR MEMNUN

Balık pazarında alışveriş yapan Fatma Şişoğlu, fiyatın düştüğünü görünce hemen aldıklarını ve ilerleyen günlerde dolaba koymak için daha fazla almayı düşündüklerini söyledi.

Balık tüketiminin sağlık açısından da faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mübeccel Üner, fiyatının düşmesine sevindiklerini söyledi.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlara akın etti

FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Denizlerde yaşanan bolluk sonrası balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Edirne, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü - Son Dakika
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