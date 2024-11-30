Edirne'den Dünyaya Seramik İhraç - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'den Dünyaya Seramik İhraç

Edirne\'den Dünyaya Seramik İhraç

Edirne'deki atölye, tasarımlı tabakları yurt dışında prestijli restoranlara ihraç ediyor.

30.11.2024 13:17
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Edirne'deki bir seramik atölyesinde üretilen dayanıklı ve özel tasarım tabaklar, yurt dışındaki prestijli otel ve restoranlara ihraç ediliyor.

Trakya Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunu olan kadın girişimci Tuğba Kutoğlu (45) seramiğe olan ilgisini geliştirmek amacıyla bu alanda pek çok eğitim aldı.

Prestijli otel ve restoranlara, dayanıklı ve özel tasarım seramik tabaklar üretmek için ortağı Tevfik Burak Çelebi'yle uzun yıllar AR-GE çalışması yapan Kutoğlu, başarılı sonuçların ardından üretime başladı.

Kutoğlu ve Çelebi, 4 yıl önce küçük bir atölyede başladıkları çalışmalarını kısa sürede ilerleterek büyük bir alana taşıdı.

Yüksek dereceli fırınlarda pişirilen özel tasarım tabaklar yurt içi ve yurt dışındaki ünlü otel ve restoranlar tarafından ilgi görüyor.

"Otel ve restoranlara özel tasarımlı şef tabakları yapıyoruz"

Tuğba Kutoğlu, AA muhabirine, uzun süren araştırma süreci ve denemelerin ardından özel tasarım seramik tabaklar üretmeyi başardıklarını söyledi.

Şefler ve restoranlar için daha dayanıklı tabak üretmek için yola çıktıklarını belirten Kutoğlu, "Türkiye ve yurt dışındaki prestijli otel ve restoranlara özel tasarımlı şef tabakları yapıyoruz. Michelin yıldızına sahip olan şefler kendilerine özel tabaklar istiyorlar. Onların üretimlerini yapıyoruz." dedi.

"Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Kutoğlu, özel tasarımla üretilen tabakların dikkat ve özen istediğini belirtti.

Yüksek derecede pişen tabakların daha dayanıklı olduğunu aktaran Kutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabaklarımızı yüksek derecede pişiriyoruz, bundan dolayı daha dayanıklı oluyorlar. Endüstriyel tabaklara göre çok daha sağlam. Restoranlar ve şeflerimiz tabakları kullandıkça kısa vadede bunun farkına varıyorlar. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tabaklar kolay kolay kırılmıyor. İlk olarak şefler ve restoranların taleplerine göre tasarım yapıyoruz. Daha sonra çamuru yoğuruyoruz ve açıyoruz. Daha sonra bisküvi diye tabir ettiğimiz tabağın ham halini yüksek dereceli fırında pişiriyoruz. Ardından sırlayıp tekrar bir pişirim yapıyoruz. Ardından son düzenlemeleri yapıp paketleyip tabakları müşterilerimize yolluyoruz."

"İhracat yapmak bizi çok mutlu ediyor"

Kutoğlu, yurt içi ve yurt dışında pek çok müşterilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kaliteden ödün vermeden çalışmalarını büyüteceklerini anlatan Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt içinde saygın restoranlara tabak üretiyoruz. Fransa ve Almanya başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerine tabak yolluyoruz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden tabaklarımız ilgi görüyor. En son Miami'deki ünlü bir restoran talepte bulundu. Onlar için üretim yapıyoruz. İhracat yapmak bizi çok mutlu ediyor. Türk kadını olarak yurt dışına ihracat yapan bir seramik atölyemizin olması bizi gururlandırıyor. Ekibimle beraber Michelin yıldızı sahibi şeflere tabaklar üretiyoruz. Çok daha büyüyeceğiz."

Kaynak: AA

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