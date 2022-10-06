Edirne ekonomi haberi | Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor - Son Dakika
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Edirne ekonomi haberi | Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor

06.10.2022 11:12

Gelen Edirne haberlerine göre Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyorEDİRNE Gıdadan, giyime, ev eşyasından ilaca kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz sorunu sonrası...

Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor

EDİRNE Gıdadan, giyime, ev eşyasından ilaca kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz sorunu sonrası şimdi de battaniye ve yorgan almaya başladı.

Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle doğalgazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne'den almaya başladı.

Önce tadına baktılar, sonra kilolarca alışveriş yaptılar

Kentte birinci Murat Mahallesi'nde kurulan pazara akın eden Bulgar vatandaşlar, temel gıda maddeleri arasında yer alan peynir, zeytin, kaşar peyniri, tereyağı gibi ürünlerden almak için peynir satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan ise, yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğumaya başlaması dolayısıyla kışlık telaşına başlayan Bulgar vatandaşlar, pazarın altını üstüne getirdi.

Son zamanlarda Bulgaristan'dan gelen müşteriler sayesinde hareketli günler yaşadıklarını söyleyen pazar esnafı Türker Tulga, "Bulgaristan'da yaşanacak doğalgaz krizi dolayısıyla yorgan, battaniye ve kışlık nevresim satışlarında güzel işler yaptık. Doğalgazda bir sıkıntı yaşarsak diye şimdiden hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Yetmezse satmak için tekrardan battaniye ve yorgan alabilirim" dedi.

Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan Bulgar vatandaşlar, bahçelerine ekmek için çeşitli fidan ve çiçekleri de Edirne'deki çiçekçilerden alıyor.

"Bahçemiz için fide almaya geldik"

Bulgaristan'dan gelen Yüksel Şerif, "Edirne'den deterjan alıyoruz, meyve alıyoruz. Pazara ve bahçemiz için fide almaya geldik. Zeytin, armut fidesi ve çiçek aldık. Her geldiğimizde bir şeyler alıyoruz. Marketten alışveriş yapıyoruz. Edirne'yi çok seviyoruz" dedi.

"Bulgaristan'da fiyatlar 2 kat daha fazla"

Bulgaristan'dan gelen ve tercümanlık yapan Sami Ahmet, "Edirne çok ucuz ve sakin. Bulgaristan'da fiyatlar 2 kat daha fazla. Mallar çok güzel döşek, yorgan, yastık ve yatak kılıfı, eşofman her şey ucuz. Seviyoruz burayı. Yeme, içme, giyim her şeyi buradan alıyoruz. En güzel yerimiz Edirne'dir" dedi.

"Tenekeyle toptan alan oluyor"

Bulgarlar yoğun olduğu için Edirne pazarlarına erkenden gelip tezgah açtıklarını söyleyen Pazar esnafı Onur Pektaş, "Bulgarların alışverişleri dolayısıyla işlerimiz hareketli geçiyor. Genellikle peynir, tereyağı, kaşar tatlı giyim alışverişi çok fazla yapıyorlar. Önce tadına bakıp sonra alıyorlar. Tenekeyle alan oluyor toptan alan oluyor. Evinin ihtiyacı kadar alanın yanında Bulgaristan'da satmak için alan da var. Bulgarlar geldiği zaman herkes iş yapabiliyor ve işler güzel gidiyor" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Edirne, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne ekonomi haberi | Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ekonomi haberi | Doğalgaz krizi korkuttu: Bulgarlar Edirne'den battaniye ve yorgan alıyor - Son Dakika
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