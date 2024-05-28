Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle İspanyol ve Yunan Konukları Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle İspanyol ve Yunan Konukları Ağırladı

Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle İspanyol ve Yunan Konukları Ağırladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği projesi kapsamında İspanyol ve Yunan konukları ilçede ağırladı. Proje, zeytin ve zeytincilik sektörünün geleceğini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla hayata geçiriliyor.

28.05.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi, tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" projesi dahilinde İspanyol ve Yunan konuklar ilçeyi ziyaret etti.

Edremit Belediyesi, zeytin ve zeytincilik sektörünün geleceğini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla önemli projeler hayata geçiriyor.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" projesi kapsamında, İspanyol ve Yunan konuklar ilçeyi ziyaret etti.

Projenin ortakları olan İspanya'nın Mallorca Adası Selva Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, Caimari Belediye Başkanı Ana Maria Rotger Mestre, Biniamar Belediye Başkanı Beatriz Lechuga Tortella, Yunanistan'dan Avrupa heyette yer alan diğer konuklar Edremit Belediyesi'nde ağırlandı ve zeytin üreticiliği üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme - II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı kapsamında sunulan projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Zeytin ve zeytinciliğin, bölgenin en önemli ekonomik sektörlerinden biri olduğu vurgulanarak, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlere karşı korunması gerektiği belirtildi. İklim değişikliğinin sektöre olan olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve zeytin üreticiliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akdeniz insanı olarak tüm Akdeniz ve dünya insanlarına hizmet etmekten mutluluk duyacağını belirterek zeytinci çocuğu olarak devam eden bu projeye destek olmaya bir ve beraberce çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. "İçinde bulunduğumuz çağın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin, zeytin üreticiliği üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkileri azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Projede yer alan tüm paydaşlarımız ile birlikte üretimi artırmak ve üreticileri teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Proje için emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Ertaş, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının zeytin sektörünün geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

İspanya'nın Mallorca Adası Selva Belediye Başkanı Juan Rotger, "Akdeniz ve zeytin bizleri birleştiriyor. Tarih ve medeniyetlerde bizleri birleştiriyor. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Bu proje bağlarımızı güçlendiriyor, sosyal ve kültürel olarak bizleri yakınlaştırıyor. Edremit ve Mallorca'da önemli olan zeytinin gelişimi adına işbirliğimizi geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Ziyaret sonrasında katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi, İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği Projesi İle İspanyol ve Yunan Konukları Ağırladı - Son Dakika
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