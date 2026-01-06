Düzenleme kapsamında yalnızca ücretler değil, işlem tutar basamakları da yukarı yönlü revize edildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, daha önce 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasında değişen basamak aralığı, yeni tarifede 8 bin 300 TL ile 399 bin TL bandına taşındı.
Güncellenen tarife uyarınca, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde en düşük ücret kalemi de arttı. Buna göre, 2025'te 6,40 TL olarak uygulanan alt basamak EFT ücreti, 2026 yılı için 8,37 TL seviyesine yükseltildi. Yeni ücretlerin şubat ayından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Yeni düzenleme sonrası basamaklara göre uygulanacak tavan ücretler şöyle sıralanıyor:
Düzenleme, bankaların para transferi maliyetlerini belirleyen üst sınırı oluştururken, uygulamada bankalar bu tutarların altında ücretlendirme yapmaya devam edebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › EFT ve havale ücretlerine zam - Son Dakika
