EFT ve havale ücretlerine zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

EFT ve havale ücretlerine zam

Haberin Videosunu İzleyin
EFT ve havale ücretlerine zam
06.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
EFT ve havale ücretlerine zam
Haber Videosu

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı EFT ve havale ücretleri, bir önceki yılın enflasyon oranı esas alınarak 2026 için yeniden belirlendi. Ücret basamaklarının da yukarı çekildiği yeni düzenlemeyle, alt basamaktaki EFT ücreti 8,37 TL'ye yükselirken; 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki işlemlerde 16,76 TL, bu tutarın üzerindeki transferlerde ise 209,38 TL tavan ücret uygulanacak. Yeni tarife şubat ayından itibaren geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında yalnızca ücretler değil, işlem tutar basamakları da yukarı yönlü revize edildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, daha önce 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasında değişen basamak aralığı, yeni tarifede 8 bin 300 TL ile 399 bin TL bandına taşındı.

ŞUBAT AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Güncellenen tarife uyarınca, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde en düşük ücret kalemi de arttı. Buna göre, 2025'te 6,40 TL olarak uygulanan alt basamak EFT ücreti, 2026 yılı için 8,37 TL seviyesine yükseltildi. Yeni ücretlerin şubat ayından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

EFT ve havale ücretlerine zam

2026 YILI EFT TAVAN ÜCRETLERİ

Yeni düzenleme sonrası basamaklara göre uygulanacak tavan ücretler şöyle sıralanıyor:

  • 8 bin 300 TL'ye kadar yapılan para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olarak belirlendi.
  • 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki işlemlerde komisyon tutarı 16,76 TL olacak.
  • 399 bin TL'nin üzerindeki transferlerde ise alınacak ücret 209,38 TL olarak uygulanacak.
EFT ve havale ücretlerine zam

Düzenleme, bankaların para transferi maliyetlerini belirleyen üst sınırı oluştururken, uygulamada bankalar bu tutarların altında ücretlendirme yapmaya devam edebilecek.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EFT ve havale ücretlerine zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu
Fatih Tekke’den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump’ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:06:18. #.0.4#
SON DAKİKA: EFT ve havale ücretlerine zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.